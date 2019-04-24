Birbirimize değil, ABD’ye kızalım!

“Şehit cenazesine haberli mi gidilir, habersiz mi” sorusunu tartışmak yerine, “Fidan gibi gençlerimizi şehit vermemek için neler yapmalıyız” sorusuna yanıt arasak daha doğru olmaz mı?

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Artık cümle alem biliyor ki yıllardır mücadele ettiğimiz PKK terör örgütünün arkasındaki güç ABD’dir.

ABD, PKK’ya son yıllarda binlerce tır silah yardımında bulundu.

O silahları kullanması için eğitim verdiği de sır değil.

Muhtemelen istihbarat desteği de sağlıyor.

Hal böyleyken bir şehit cenazesinde çıkan olaylar nedeniyle partilerin karşılıklı olarak birbirini suçlaması yerine sanık sandalyesine ABD’yi oturtması gerekmez mi?

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Yani, şehit cenazelerinde binlerce güvenlik elemanı görevlendirilse, kimse slogan atamasa, protestoda bulunamasa, çıt çıkarmadan cenaze namazını kılıp defin işlemini gerçekleştirse sorun çözülecek mi?

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Sonuç olarak şunu söyleyebilirim:

İktidar partisi yetkililerinin, “Cenazeye giderken şehidin ailesine niye haber verilmedi” eleştirisi ne kadar anlamsızsa, ona muhalefet partisi sözcülerinin, “Orada neden daha sıkı güvenlik önlemleri alınmadı” diye başlayan tepkisi de o kadar anlamsızdır.



Ağaca bakarken ormanı gözden kaçırmayalım!



Türkiye’nin karşısındaki gerçek sorun PKK terörüdür ve o teröre destek veren sözde müttefik ABD’dir.



İktidarı ve muhalefeti bu somut gerçeği görmeli, tepkilerini buna göre şekillendirmelidir.