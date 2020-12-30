Bırakın hobi bahçelerini…

Bir çok belediye hobi bahçeleri yapmış.Kiralama reklamları veriyor.İyi güzel fakat lüks bir şey.Hepsi aldatmaca.Propaganda yapıyorlar.Bunlar boş işler.



Onu bunu bırakın da millete sebzeyi ve meyveyi ucuz yedirin.

Çiftçilik yapmak isteyen kişileri destekleyin.

Bol sebze ve meyve yetiştirsinler.



Belediyelere tavsiyem;

Ucuz ekmek fabrikaları kurun.

Şehrin uygun yerlerinde halk ekmek satış yerleri yapın.

Tanzim satış yerleri kurun.

Sebze ve meyve satsınlar.

Süt ve sütlü mamuller satsınlar.

Et satsınlar.

Buralar satacağı malı üreticilerden alsınlar.

İktidar tarafından öldürülen çiftçiliği kalkındırın.

Bırakın bu işlerle ilgili yanlış propagandayı.

Bulunduğunuz şehirlere halk pazarları kurun.

Halk sizi takdir etsin.



Önümüzdeki seçimler enflasyon ve pahalılık yüzünden kaybedilecek.

Domates,biber ve salatalığın büyük tesiri olacak.

Halkı doğalgaz ve petrol bulduk diye aldatmasınlar.

Hiç bir kimse yemiyor bunları.

Ülkeyi kalkınan tarım ve hayvancılık kurtarır.

Bırakın hobi bahçeleri işini.

Zamlar insanda hobi mi bıraktı?