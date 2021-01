‘BİR ZAMANLAR ANKARA’ PROJESİ TANITILDI

Ankara’nın geçmişi, zenginlikleri ve kültürünü tanıtmak amacıyla Başkent Ankara Meclisi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla “Bir Zamanlar Ankara-Sözlü Tarih Çalışması” projesini tanıtmak için gala gecesi düzenlendi.

Esma ALTIN/ANKARA

Ankara’nın başkent olmanın yanında diğer özelliklerini de ön plana çıkarmak amacıyla oluşturulan ve Ankara Kulübü Derneği, Ankara Kent Konseyi, Ankara Sanayi Odası, Ankara Ticaret Odası’nın da destekleriyle gerçekleştirilen “Bir Zamanlar Ankara-Sözlü Tarih Çalışması” projesi düzenlenen gala gecesi ile tanıtıldı. Geceye katılanlar arasında Ankara Valisi Vasip Şahin ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz da yer aldı. Açılış konuşmasını yapan Başkent Ankara Meclisi Başkanvekili ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Daire Başkanı Senem Arıkan proje hakkında bilgi verdi. Arıkan: “Bu projede, günümüzü ve hatta geleceğimizi aydınlatan gelecek nesillere kültürel, sanatsal, milli ve manevi değerleri tanıtmayı başkentli olma kültürünü aşılamayı hedefliyoruz.” dedi.

‘BAŞKENTLİ KÜLTÜRÜNÜ AŞILAMAYI HEDEFLİYORUZ’

Arıkan hiçbir projede bu kadar heyecanlanmadığını dile getirerek proje hakkında bilgiler verdi. Projede Ankara’nın geçmişine tanıklık etmiş şahsiyetlerin konuşmalarının yer aldığını belirten Arıkan sözlerine şöyle devam etti; “Bu projede, Ankara’nın önde gelen, değer katan sanatçılarının, siyasetçilerinin, iş insanlarının, kanaat önderlerinin yaşamlarından ve anlatımlarından yola çıkarak çektiğimiz filmler, hazırladığımız belgesellerle yapılan görüşmelerimizi topladığımız bir prestij kitap ile geçmişin ışığı ile günümüzü ve hatta geleceğimizi aydınlatan gelecek nesillere kültürel, sanatsal, milli ve manevi değerleri tanıtmayı başkentli olma kültürünü aşılamayı hedefliyoruz. Böylece gelecek nesiller Ankara’nın Türkiye Cumhuriyeti’nden önce de 5 kez başkent olduğunu, mesela; 1292-1362 yılları arasında Ahi Cumhuriyeti’nin başkenti olduğunu, başkentimizin en önemli kültür unsurlarından Seymenlik kültürünü, müzik kültürünü, bir zamanlar Ankara’daki sosyal-kültürel yaşamı bu kitap ve filmlerden öğrenecekler. Çünkü Ankara çocuklarımızın geleceği, çocuklarımızın garantisidir. Ankara’yı tanıklarından dinlemenin ve çok şey öğrenmenin keyfini yaşadık. Zorlu pandemi koşullarına rağmen projemizi tamamladık. Her bir tanığımız için ortalama 15 dakikalık 19 film hazırladık. Bunları da yakında televizyon ekranlarında ve sosyal medyada paylaşacağız. Tüm paydaşların elini taşın altına koyduğu bu projede, bilgi, görgü ve deneyimlerini bizlerle paylaşma lütfunda bulunarak geleceğimize ışık tutan Ankara sevdalısı kıymetli büyüklerimize, projemize desteklerini esirgemeyen Ankara Kulübü Derneği Başkanı Sayın Metin Özaslan ve yönetimine, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve yönetimine, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ve yönetimine, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ve yönetimine, her aşamada önümüzü, yolumuzu açan başkanımız Sayın Nevzat Ceylan’a ve her projede bize destek veren kendisinin de Ankaralı olmasıyla gurur duyduğumuz bakan yardımcımız Özgül Özkan Yavuz nezdinde Kültür Bakanlığı’na katkıları için ayrıca derneğimizin yöneticilerine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor, projemizin hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

Proje destekçilerinden Ankara Kulübü Derneği Başkanı Metin Özaslan, işbirliği çağı içinde olduğumuzU vurgulayarak proje ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı; “Ankara Kulübü Derneği olarak bu projede yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Bizim için de büyük bir gurur. Bu projeyi hazırlayan başta Ankara milletvekilimiz ve Başkent Ankara Meclisi Başkanımız Nevzat Ceylan’a yürekten teşekkür ediyorum. Çağımız bir işbirliği çağı. Özellikle yerel yönetimlerde, şehirlerde ortaklıkların, bir araya gelmenin çok önemli olduğu bir dönem. Bir araya gelen tüm kurumlara da teşekkür ediyorum. İleride de bu olumlu gelişmenin katlanarak artacağını düşünüyoruz. Ankara bunu hak ediyor ve buna ihtiyacı da var. Bu proje önemli bir proje. Ankara kendini anlatmayan hep dinleyen bir şehir. Anadolu’nun umut kapısı, rızık kapısı olan bir şehir ve Anadolu’dan insanlar dertlerine derman bulmak için Ankara’ya koşuyorlar. Bu nedenle Ankara hep dinlemede, dert dinliyor, başkalarını dinliyor. Ama maalesef kendini anlatmıyor. Bu proje Ankaralıların kendilerini anlattığı bir proje olduğu için önemli. Sayısız değerleri, potansiyelleri, hikayeleri olan ve aynı zamanda sayısız dertleri olan bir şehir olarak da bizim kendimizi anlatmamız gerekiyor. Bu bakımdan önemli bir proje. Ankara kendini anlatmalıdır, alelade bir şehir değildir. Ankara Türkiye Cumhuriyeti’nin şanlı başkentidir, mazlum dünyanın kalbidir ve bir dünya başkentidir. Biz kendimizi anlatarak bunların altını dolduracağız ve bu kimlikler gerçekten kendini bulacaktır.”

‘BÜTÜN MEDENİYETLERİN BAŞKENTİ’

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, geçmişten günümüze Ankara’nın pek çok medeniyete başkentlik yaparak zengin bir kültüre sahip olduğunu belirterek şu konulara vurgu yaptı; “Ankara bulunduğu konum itibariyle kültürel havza veya medeniyet aidiyet özelliklerini taşımakla birlikte aynı zamanda insanlık birikimine de ait bir kent. Ankara’nın tarihsel gelişimi içinde iki önemli unsurun öne çıktığını biliyoruz. Bir medeniyet tarafından kurulmuş hatta denilebilir ki her bir medeniyetin hükmü altına girdiğinde yeniden kuruluş yaşamış bir kent. Bu vasfı ile bugün Ankara’da pek çok medeniyetin izlerini görüyoruz Hitit’lerden Osmanlı’ya, Roma’dan Selçuklu’ya. Cumhuriyetin kuruluşunda milli mücadeleye karargahlık yapması, bütün sosyolojilerin Dikmen’de Mustafa Kemal Atatürk’ü karşılamasıyla beraber cumhuriyetin kuruluş yeri, karargahı ama kaç bin yıldır da bu kent bütün medeniyetlerin başkenti. 5 medeniyete başkentlik yapan tarihi bir kent Ankara. Bir diğer vasfı ile de siyasi güç kayması veya medeniyet dönüşümleri ile önemini, ruhunu da yenileyen bir kent Ankara. Bulunduğu konum itibariyle her daim tarihsel bir öneme sahip olan Ankara Cumhuriyetimizin başkenti oluşuyla da konumunu yenilemesiyle de son dönemin yine yıldızı, 83 milyonun evi.”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da Ankara’da yaşamanın ve Ankaralılık kavramının önemine dikkat çekerek şunları aktardı; “İnsanoğlunun geleceğini sağlam zemine inşa etmesinin en doğru yolunun geçmişini iyi bilmesinden kaynaklandığını düşünüyorum. Geçmişimizi iyi bilemiyorsak burada gerçekten büyük bir sıkıntı var. Geçmişi iyi bilmenin de yolu toplumun hafızasını okumaktan geçiyor. Yazılı kaynaklarla geleceğimize aktarılan bilgilerin canlı tanıkların anlatımıyla, anılarıyla, hikayeleriyle, yaşanmışlıklarıyla desteklenmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Son zamanlarda yapılmış en önemli etkinliklerden birisi. Ankara’mızın en değerli kıymetleri, en önemli isimleri Ankara’nın geçmişini anlatıp bundan sonraki geleceğimize ışık tutma vazifesini üstlendiler. Teknolojinin hayatımızın ayrılmaz bir parçası olduğunu hepimiz biliyoruz. Teknoloji ile attığımız her adımı kayıt altına alabiliyoruz. Bunları gelecek nesillere de aktarabiliyoruz ama teknolojinin bu kadar gelişmediği dönemlerde elimizde sınırlı bilgiler var. Böylesine önemli projelerle gelecek nesiller için rehber olacak bu hatıralar kayıt altına alınarak da kayıt altına alınmış oluyor. Milli mücadeleye ev sahipliği yapan bir başkentimiz var. Türkiye’nin ekonomiden siyasete, kentleşmeden sosyalleşmeye kadar Ankara’mız bütün evrelerine şahitlik yaptı. Ankara’ya gönül veren kimi kalpten kimi doğuştan Ankaralıların bir araya gelerek gerçekleştirdiği bu proje sadece Ankara’nın sadece başkentimizin değil bu ülkenin tarihine de ışık tutacaktır. Başkentimiz ülkemizin tüm özelliklerini içinde barındıran bir şehir. Bu nedenle sadece Türkiye’nin başkenti değil aslında bu ülkenin özetidir. Hazırlanan projede Ankara’yı her alanda anlatacak çok kıymetli isimler var. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Kayıtlı olmayan, bizlerde olmayan bu bilgilerin bu değerlerimiz tarafından geleceğe aktarılması eşsiz bir değer taşıyor. Duayenlerimizin anılarıyla oluşan bu çalışmanın gelecek nesillere de ışık tutacağına inanıyorum. 2 yaşımdan beri 58 yıldır Ankara’dayım. Bizim için Ankara’nın çok kıymetli yerlerinden biri Gençlik Parkı’ydı. Ekonomik durumu iyi olmayan babam her ay bir kere bizi Gençlik Parkı’na götürürdü. Bizim için belki de hayatımızın en güzel günleri ayda bir kez gidebildiğimiz Gençlik Parkı günleriydi. Böylesine bir projeye destek vermekten çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Umarım bu proje bir örnek olur. Bundan sonrası daha güzellerini, daha iyilerini, Ankara’ya ışık tutacak daha büyük değerleri ortaya çıkaracak gayreti içinde oluruz.”

‘TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ ÜRETİM MERKEZLERİNDEN BİRİ’

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir Ankara’nın Türkiye genelinde sanayi bakımından önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek sözlerine şöyle devam etti; “Ankara ve tarihi, geçmişi ile ilgili her türlü çalışmanın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bu çalışmaları değerli bulduğumu söylemeliyim. Çünkü Ankaralılık bilincinin oluşmasına, kent kültürüne katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu konuda Ankara’nın eksikleri olduğunu düşünüyorum. Maalesef Ankaralılık bilinci yerleştirmede sorunlar yaşıyoruz. Yaşadığımız kentin değerini bilmiyoruz. Belki de bilmediğimiz için sahip çıkmıyoruz. ASO Başkanı olarak Ankara’nın sanayisi ile ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Bütün kamu çalışanlarını memur statüsüne dahil edersek bunların sayısının 3 katı kadar özel sektör istihdam ediyor. Bu anlamda Ankara Ankaralılar tarafından çok iyi tanınmıyor farkında değil. Ankara’da 13 tane Organize Sanayi Bölgesi (OSB) var. Ankara Türkiye’nin yüksek katma değerli ürünler üreten en büyük oranda bunu üreten, gerçekleştiren ilimiz. Yani Türkiye’de üretilen yüksek katma değerli ürünleri yüzde 20’si Ankara’da üretiliyor. Bu anlamda Ankara sanayisi orta üstü ve yüksek teknolojide oldukça ileri gitmiş durumda. Cumhuriyete giden yolların temelinin atıldığı, kurtuluş mücadelesinin fitilinin ateşlendiği başkent Ankara artık sadece bir bürokratik şehir değil. Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne çok önemli kazanımlar elde ettik, büyük mesafeler kat ettik, kültür ve sanat altyapısında insan kaynağı niteliğinde Türkiye’nin en önemli üretim merkezlerinden biri olmasıyla, ticaretiyle Ankara artık dünyanın önemli başkentlerinden bir tanesidir. Dünyadaki şehirler rekabetinde Ankara ciddi bir avantaja sahip. Bu dünyadaki şehirler rekabetinde Ankara’nın bu değerini fark ettirip Ankara’ya daha fazla yatırım çekebilmenin yollarını da her beraber araştırmamız lazım. Biz de ASO olarak 58 yıldır üretimde başkenti temsil etmenin sorumluluğunu, başkentin sanayisini, sanayinin başkentine dönüştürmek gibi çalışıyoruz. Ankara ülke sanayisinin gelişmesinde önemli katkılar sağlamaya devam etmektedir. Uluslararası yatırımcılara önemli yatırım imkanları da sunmaktadır. 2020 yılı itibariyle 200 ülkeye ihracat yapmış olan bu kent, ülkemizin dış ticaret hedeflerinde de önemli katkılar sağlayacaktır. ASO olarak 50. Yıl kuruluş yıldönümümüz olan 2013 yılında gerçekleştirdiğimiz ‘Bozkırdan Sanayinin Başkenti Ankara Sanayi Tarihi’ kitap çalışmamızı hatırlatmak istiyorum. Bu kitap, kuruluşundan itibaren Ankara sanayisini anlatmakta ve ASO’nun kuruluş tarihi olan 1963 yılından itibaren hem kendin hem de ASO’nun gelişimini paralel bir şekilde anlatmaktadır. Ankara için faydalı bir çalışma olduğunu düşünüyorum.”

Ankara’da yaşamanın ve Ankaralı olmanın bir tutku olduğunu vurgulayan Başkent Ankara Meclisi Başkanı ve Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan şunları dile getirdi; “Bu projede 20 Ankaralı konuştu. Ama biri merhum şu an aramızda yok Ayhan Sümer. Kendisi aynı zamanda Başkent Ankara Meclisi’nin kuruluşunda görev yaptı ve ulusal başkanlık görevini yürüttü. Ankara’nın en büyük eksikliği yanlış anlaşılabilir ama sahipsizliği. Ankara’da yaşayan insanlar bir türlü bu Ankara’da yaşamayı sahiplenme duygusunu geliştiremedi. Ankara gerçekten yaşanılacak bir şehir, çok güzel bir şehir ve aynı zamanda bir tutkudur. Ankara’yı sahiplenen ve Ankara’nın sahiplenilmesi için çalışmalarıyla, icraatlarıyla bunu en iyi şekilde ortaya koyan insanlarımızdan oluşması da ayrıca bizim için gurur verici. Ankara sıradan bir başkent değil. Bir kere başkentte yaşamak bir ayrıcalıktır. Ankara’ya değer vermek, sahiplenmek lazım. Biz Başkent Ankara Meclisi’nin bu amaçla kurduk. Ankara’da önce hemşehri dernekleri federasyonlarını bir çatı altında topladık. Türkiye’nin en büyük çatı sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi oldu. Ankara’nın sahiplenilmesi konusunda bu projenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. İnsan geçmişini bilemeden, Ankara’nın geçmişini bilemeden geleceğe yön çizemeyiz. Ankara nereden nelere gelmiş projede yer alan anlatıcılardan göreceğiz. Ankara bir bozkır kasabası değildi. Geçmişte 5 kez şimdi 5. Kez başkentlik yapıyor. Gordion’u da sayarsanız 6. Kez başkentlik yapıyor Ankara. Kurtuluş Savaşı’nın merkezi Ankara, başkent ilan edilen yer Ankara. Maalesef Ankara’yı tanımıyoruz. Ankara’nın merkezinden genel olarak haberimiz yok. Müzelerini bilmiyoruz. Merkezini bilmiyoruz taşrayı zaten bilmiyoruz. Ankara Türkiye’nin her tarafının merkezinde en yakın ulaşılacak yerlerden. İlçelere, yakın illere gidin hepsinin ayrı bir güzelliği var. Ankara’nın tarihini bilmiyoruz. Bilmezseniz sevemezsiniz. Buna benzer projeler devam ettirerek Ankara’da yaşayanlara başkentlik bilincini oluşturmak zorundayız, Ankara’yı sahiplendirmek zorundayız. Bu projeye maddi manevi destek veren kurum ve kuruluşlarımız ile Bakan Yardımcımız Özgül Özkan Yavuz’a teşekkür ediyorum.”

KÜLTÜREL MİRAS KENTİ

Bu projenin Ankara’nın tarihine önemli katkı sağlayacağına, gelecek nesillere kaynak olacağına dikkat çeken Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Ankara’nın özellikle bir kültürel miras kendi olduğunu dile getirdi. Yavuz sözlerine şöyle devam etti; “Destansı olarak tasvir edilen başkentimizi tarihiyle, kültürüyle, kimliğiyle önceliği de yeni nesillerimize vererek daha çok insanımıza anlatmamız gerekiyor. Başkanlarımızın da belirttiği gibi Ankara bir ticaret, sanayi, tarım kenti ve en önemlisi Ankara bir kültürel ve kültürel miras kenti. Şehrimizin sadece merkezini değil ilçelerini de kapsayan her bir köşesi kültür, sanat ve turizm anlamında da farklı değerlere sahip. Ankara’mız ülkemizde başlı başına bir destinasyon. Ankara’mızı önce Ankaralılara sonra tüm Türkiye’ye daha sonra yurtdışında layıkıyla tanıtacağız. Ankara’mız başkent olduğundan bu yana hem eğitim hem üretim hem de sergileme anlamında önemli bir kültür-sanat merkezi. Türkiye’nin en iyi on konser salonundan bir tanesi de Ankara’da. Başkent Ankara Meclisi’nin tüm çalışmaları içerisinde bu çalışma gerçekten çok özel oldu. Bu çalışma Ankara tarihine önemli bir katkı sağlayacak.”

Projenin Ankara’nın gölgede kalan zenginliklerini ortaya çıkaracağını ifade eden Ankara Valisi Vasip Şahin; “Bu çalışmayı çok önemsediğimi ifade ediyor ve emeği geçen tüm paydaşları ve bu paydaşlar içerisinde görev alan tüm kişileri ve uzmanları tebrik ediyorum. Ankara başkent olmanın onurunu, şerefini yaşıyor. Ama bana göre bütün olumluluklarının, bütün avantajlarının yanında ufacık bir dezavantajı var. Ankara şehri bir şehir olarak bir medeniyet taşıyıcısı olarak başkentliğin gölgesinde kaldı hep. Başkentlik o kadar önemli ve zenginleştirici bir şey ki Ankara’nın bizatihi şehir olarak kendi taşıdığı zenginlikleri ve değerleri biraz gölgede kalmış oluyor. Ama bu çalışma gölgede kalan zenginliklerin, değerlerin tekrar gün ışığan çıkmasında önemli bir fonksiyon olacaktır. İlerisi için tarihçiler için, sosyologlar için, folklor araştırmaları için çok kıymetli kaynaklar olacaktır.” dedi.