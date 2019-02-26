Siyasi ve ekonomi hayatımızda çok vaatler, hedefler gördük, duyduk. Öyle ki bir gecede enflasyonu aşağı çekenler mi, bir ayda terörü bitirenler mi, beş yılda dünyanın ilk on ülkesi arasına gireceğimizi söyleyenler mi dersiniz, saymakla bitmez.

Bunlara en son Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Bey katıldı. Kayıtlı işsiz sayısı dört milyon kişiye vurunca yeniden başlatılan geleneksel istihdam seferberliği açılış toplantısında Bakan bey, “bir yıl içinde 2.5 milyon insana iş imkanı yaratılacağını” söylemiş.

İçimizden inşallah, maşallah dememiz geliyor ama nasıl olacak diye soruna cevap bulmakta zorlanıyoruz.

Rakamlara bakalım: Süre bir yıl, hedef sayı 2.5 milyon insan. Yani her gün en az sekiz bin insan iş başı yapması lazım.

Önceki gün yazdık, makro ekonomik göstergelerin hepsi tepe aşağı gidiyor. En başta elektrik üretimi. Talep yüzde eksi 2.2 azalmış. Yani iş yerlerinde, atölyelerde, fabrikalarda tornalar, tezgahlar, bantlar çalışmıyor. Sadece bunu tersine çevirmek aylar hatta yıllar alacağına göre nasıl olacak bu istihdam hedefi?

Bir hesap daha yapalım. İstihdam için büyüme şart. Yıllık yüzde beş büyüdüğünüz zaman kabaca 700 bin kişiye istihdam yaratılıyor. Buna göre Bakan beyin hedefine ulaşmak için yıllık en az yüzde 15 büyümemiz gerekecek hem de bir yılda. Olurmu olur!

Başka bir hesap da şöyle: bugün büyük sayılabilecek bir fabrikada ortalama bin kişi çalışabiliyor. Buna göre mevcutların dışında bir yılda 2 bin 500 fabrika dikmeniz gerecek. Var mı böyle bir imkan?

KELLE HESABI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 1.5 milyonu aşan üyeleri bir kişiye iş verse hedefin yarısı gerçekleşecek. İki kişi olsa açıkta kimse kalmayacağı gibi Suriyeliler bile buna yetmeyecek.

Bir kişinin maliyeti asgari ücretten ortalama aylık üç bin, yıllık 36 bin lira. Yediği, içtiği, diğer kesintiler, kullandığı elektrik, su, servis, kıyafet vs. 50 bin liraya geliyor ve bu parayı siz cebinizden vermiyorsunuz.

Devlet üç aylığına hepsini devlet ödüyor, sonra da bir yıllığına maaş hariç geri kalanını üstleniyor. Dahası bu ve benzeri teşviklerden 1.7 milyon işveren ve 11 milyon çalışan yararlanıyor, bunun maliyetini doğal olarak sokaktaki vatandaş ödüyor.

Ödeyelim, iyi hoş ta, o zaman bu işsizlik niye artıyor? Bir yerlerde bir yanlışlık var ama nerede? Örneğin TOBB üyeleri neden fazladan bir işçi veya eleman çalıştırmaktan kaçınıyor?

ÖNCE MEVCUDU KORU

Arkadaş, bir yılda 2.5 milyon insan iş vaadine karşı mevcutları yani halen çalışanlar işlerinde kalabilecek mi, esas ona bakmak lazım.

Değirmenin suyu ile işsizliği kelle hesabına göre azaltmak nereye kadar sürer?

Gün gelir bu kadar büyük maliyetli teşvikler kamu ekonomisini altüst etmeye, örneğin sosyal güvenlik açıkları tüm gelirleri yutmaya, başladığında emeklinin, çalışan memurun, için maaşlarının ödenmesinde zorluğa girildiğinde (geçmişte yaşandık) nereden kaynak bulunacak?

Buna ne rakı ne de benzin zammı yetmez. İşte o zaman vur patlasın, çal işsizler ordusu oynasın.