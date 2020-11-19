Bir yeğeni gazi, diğeri uzman çavuş olan taksiciden şehit ailelerine ücretsiz hizmet

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR’ın Sandıklı ilçesinde bir yeğeni terör gazisi olan, diğeri ise uzman çavuş olarak görev yapan taksici Hasan Yiğitel (56), şehit ailelerine ücretsiz hizmet vermeye başladı. Hasan Yiğitel, “Bundan böyle şehit ailelerine şehir içinde ücretsiz hizmet vereceğim. Daima emirlerindeyim” dedi.

Yeğeninin biri gazi olan, diğeri de Güneydoğu’da uzman çavuş olarak görev yapan, 2 yıllık taksici Hasan Yiğitel, yeğenleri aklına gelince şehit yakınlarına bir yardımda bulunmak istedi. Bu nedenle Hasan Yiğitel, aracının iki tarafının da arka çamlarına ‘Şehit ailelerine ücretsizdir’ yazdırarak şehit ailelerine ücretsiz hizmet vermeye başladı. Her gün sabah aracının başında dua ettikten sonra yolcu taşımak için yola çıkan Hasan Yiğitel, ilçede şehit ailelerini taksicilik yaptığı müddetçe ücretsiz taşıyacağını söyledi. Hasan Yiğitel, “Yeğenimin biri gazi, diğeri de Güneydoğu’da uzman çavuş olarak görev yapmaktadır. Bu nedenle şehit ailelerine katkı yapmak istedim. Böyle bir fikir ortaya çıktı. Bundan böyle şehit ailelerine şehir içinde ücretsiz hizmet vereceğim. Daima emirlerindeyim” dedi.

‘ÇOK DUYGULANDIM’

Bingöl- Muş karayolunda 2012 yılında 10 askerin şehit olduğu terör saldırısında yaralanan Cihan İlhan da, “Dayımın şehit aileleri için göstermiş olduğu bu örnek davranıştan dolayı teşekkür ederim. Dayımın bu davranışını duyduğum ilk anda çok duygulandım ve çok mutlu oldum” diye konuştu.

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