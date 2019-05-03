13.9 C
Ankara
3 Mayıs 2019
Ana Sayfa Yazarlar Bir yanlış bazen bin doğruyu götürür
Yazarlar

Bir yanlış bazen bin doğruyu götürür

Nuri Kayış Nuri Kayış

-

5
0

Henüz 35 yaşında. İyi bir eğitim almış. Güler yüzlü. Hitabet yeteneği üst düzeyde. Kısa zamanda ulusal meclis başkanlığına kadar yükselmiş. Ülkesinin sorunlarını biliyor, ciddi çözüm önerileri var.


Geleceği son derece parlak görünüyor.
Ama öyle bir yanlış yaptı ki şimdiye kadar yaptığı tüm doğruları götürdü.
Gitti, seçimle gelmiş devlet başkanını devirmek için ABD desteğinde darbe girişiminde bulundu,
Ve başarısız oldu.

++

Venezuela’nın muhalif lideri Juan Guaido’dan söz ediyorum.
Biraz sabırlı olsa, özenli davransa yapılacak ilk seçimde başkan Nicolas Madura’yı yenmesi işten bile değildi.
Çok sabırsız ve özensiz davrandı, ABD’nin sömürge valisi gibi hareket etti.

++

Siyaset yapan kişilerin hırslı ve ihtiraslı olmaları tepe noktalara ulaşmaları için zorunludur.
Ama bu hırs ve ihtirasın akılla, mantıkla, sağduyuyla yönetilmesi gerekir.
Aksi takdirde kahraman olmak isterken kendinizi hiç arzu etmediğiniz bir konumda bulabilirsiniz.

++


Juan Guaido örneğinden bizim siyasetçilerimizin de çıkarması gereken dersler var.
Demokraside esas olan halkın iradesidir.
Seçimle gelenin seçimle gitmesi gerekir.
Seçilmişleri askeri darbeyle devirmek isterseniz genç yaşta siyaset emeklisi olur, köşenize çekilmek zorunda kalırsınız.

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerikSuudi Arabistan’da birçok kent çekirge istilasına uğradı
Sonraki İçerikBu Ramazan zor geçecek
Nuri Kayış
Nuri Kayışhttps://sonsoz.com.tr
Gazeteciliğe 1977 Son Havadis gazetesinde başladı, Hür Anadolu, Başkent, Ulus, Günaydın ve Sabah gazetelerinde çalıştı. RTUK Başkanlığı yapan yazarımızın 14 adet yayınlanmış kitabı bulunmaktadır.

RELATED ARTICLES

Yazarlar

Bu Ramazan zor geçecek

İsmet Hazardağlı -
Uzun yıllardır bu kadar yüksek enflasyonla Ramazan ayına girmemiştik. Nisan ayı itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 19.5 ama esas kaygılandıran gıda fiyatlarındaki rekor...
Devamını Oku
Yazarlar

Atatürk düşmanlığı

Salim Taşcı -
Hamza Andreas Tzortzis, Yunan asıllı İngiliz yazar..! Yazımızın detayına girmeden bu şahsın azılı bir Türk düşmanı olduğunu belirtelim… Tarih 19 Mayıs 2014,...
Devamını Oku
Yazarlar

Ramazan bereketi zamlar mı?

Nilay Uğuroğlu -
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, “ülkemizin sorunlar çok hızlı çözülecek, çok başlılık kalkacak, halkın refahı yükselecek” sloganları altında 16 Nisan’da milletin oyları ile kabul edildi.
Devamını Oku

Bu Haberler Kaçmaz!

Bilgisayar korsanlarının 2018 yılında otomatik botlar yoluyla 30 milyar kez kimlik bilgisi doldurma girişiminde bulunduğu bildirildi.

30 milyar kez sızmayı denedi!

Editör -
Bilgisayar korsanlarının 2018 yılında otomatik botlar yoluyla 30 milyar kez kimlik bilgisi doldurma girişiminde bulunduğu bildirildi.
Güney Afrika'nın gözde şehirlerinden Cape Town, geçtiğimiz günlerde dev bir siber güvenlik zirvesine ev sahipliği yaptı.

Drone’ları hack’lemek meğer ‘çocuk oyuncağı’ymış!

İngiltere’de dün gerçekleşen yerel seçimler iki büyük partinin birçok belediyede sandalye kaybetmesiyle sonuçlandı.

İngiltere’deki yerel seçimlerde iktidar oy kaybetti

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Büyük Okyanus'un güneyinde bulunan Solomon Adaları'nda 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Solomon Adaları’nda 6.1 büyüklüğünde deprem

SONSÖZ ÖZEL HABER VE RÖPÖRTAJLAR

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü(MTEGM) ile Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü'nün imzaladığı protokol ile: Nitelikli Gazeteciler Yetişecek İstihdam Sağlanacak

Nitelikli Gazeteciler Yetişecek İstihdam Sağlanacak

Öne Çıkan Mehmet Akgün -
Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü(MTEGM) ile Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü'nün imzaladığı protokol ile: Nitelikli Gazeteciler Yetişecek İstihdam Sağlanacak
Başkan Yavaş İmar geçen yol altı için ruhsatların hemen verilmesini, yol üstü için de 5 binlik imar çalışmalarının hemen başlatılması talimatını verdi.

30 Yıllık İmar Kangrenine Son Veriyor Sözüm Söz

Öne Çıkan Mehmet Akgün -
Başkan Yavaş İmar geçen yol altı için ruhsatların hemen verilmesini, yol üstü için de 5 binlik imar çalışmalarının hemen başlatılması talimatını verdi.
Tamamı öğretmenlerden oluşan Türk Müziği Öğretmenler Korosu Türk sanat müziği, Türk tasavvuf müziği, Türk halk müziğinden oluşan geniş repertuarlarıyla, konseri dinlemeye gelenlere müzik ziyafeti verdi.

Öğretmenler Korosu Müzik Ziyafeti Verdi

Özel Röportaj Mehmet Akgün -
Tamamı öğretmenlerden oluşan Türk Müziği Öğretmenler Korosu Türk sanat müziği, Türk tasavvuf müziği, Türk halk müziğinden oluşan geniş repertuarlarıyla, konseri dinlemeye gelenlere müzik ziyafeti verdi.

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71