Bir yanlış bazen bin doğruyu götürür

Henüz 35 yaşında. İyi bir eğitim almış. Güler yüzlü. Hitabet yeteneği üst düzeyde. Kısa zamanda ulusal meclis başkanlığına kadar yükselmiş. Ülkesinin sorunlarını biliyor, ciddi çözüm önerileri var.



Geleceği son derece parlak görünüyor.

Ama öyle bir yanlış yaptı ki şimdiye kadar yaptığı tüm doğruları götürdü.

Gitti, seçimle gelmiş devlet başkanını devirmek için ABD desteğinde darbe girişiminde bulundu,

Ve başarısız oldu.

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Venezuela’nın muhalif lideri Juan Guaido’dan söz ediyorum.

Biraz sabırlı olsa, özenli davransa yapılacak ilk seçimde başkan Nicolas Madura’yı yenmesi işten bile değildi.

Çok sabırsız ve özensiz davrandı, ABD’nin sömürge valisi gibi hareket etti.

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Siyaset yapan kişilerin hırslı ve ihtiraslı olmaları tepe noktalara ulaşmaları için zorunludur.

Ama bu hırs ve ihtirasın akılla, mantıkla, sağduyuyla yönetilmesi gerekir.

Aksi takdirde kahraman olmak isterken kendinizi hiç arzu etmediğiniz bir konumda bulabilirsiniz.

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Juan Guaido örneğinden bizim siyasetçilerimizin de çıkarması gereken dersler var.

Demokraside esas olan halkın iradesidir.

Seçimle gelenin seçimle gitmesi gerekir.

Seçilmişleri askeri darbeyle devirmek isterseniz genç yaşta siyaset emeklisi olur, köşenize çekilmek zorunda kalırsınız.