Bir Yaman Çelişki: Cumhuriyet Üniversitesi – Boğaziçi Üniversitesi

Geçtiğimiz hafta 25-26 Nisan 2019 tarihlerinde kadim şehrimiz Sivas’ta Cumhuriyet Üniversitesi’nin düzenlediği bir uluslararası sempozyum vardı.

Bu sempozyuma çoğunluğu Türkiye üniversitelerinden olmak üzere 117 bilim insanı katıldı. Cumhuriyetimizin ilk kuruluş tohumlarının canlanmaya başladığı Sivas Kongresi’nin 100. Yılı anısına düzenlenmişti. Sempozyum açılışı da Kongrenin düzenlendiği bu tarihi lisede /müzede gerçekleştirildi.

Birçok sempozyum açılışında olduğu gibi başta Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Devlet erkanı ve tabii ki Sivas Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız de orada idi. Devlet erkanı orada olunca “basınımızın güzide temsilcileri” de yerini almıştı. Açılış oturumu daha bitmeden Ankara’ya gidecek olan Vali Bey’in de “Hatıra Fotografında” bulunabilmesi için oturuma ara verildi. Oturuma devam etmek üzere salona geri dönüldüğünde Belediye Başkanı, Rektör, Jandarma Komutanı hiç birisi yoktu. Tam anlamıyla biz bize kalmıştık. İki gün boyunca biz söyledik, biz dinledik. Ne devlet erkanı, ne ilmiye erkanı, ne de basınımızın güzide temsilcileri vardı.

Aynı günlerde İstanbul’da Boğaziçi Üniversitesi’nde Boğaziçi İslam Araştırmaları Toplululuğu’nun düzenlediği bir toplantı yapıldı. Toplantıya kimler destek vermiş, kimler katılmış bunların hiçbir önemi yok. Bir aykırı ses çıkmış kendince bazı şeyler saçmalamış ve böylece sosyal medyada gündem olmuş.

Ortalığı ayağa kaldıran bu adam, bazılarına göre Yunan asıllı İngiliz vatandaşı Andreas diye birisi imiş. Ne için ise isminin başına bir de Hamza eklenmiş. Olabilir, mümkün. Ama adam çıkıp Atatürk’ün vatana hizmetlerini anlatmamış. Ata’ya dil uzatmış. Böylece kendisi de, toplantıyı düzenleyen “İslam Araştırmaları” da amaçlarına ulaşmış, gelip gündeme oturmuşlar. Bu işten dolaylı olarak Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü de payını alsa da sorumluluk tamamıyla adında “İslam” olan o merkezde. Boğaziçi Üniversitesi düşün özgürlüğüne saygı duyan bir üniversite olarak her türlü düşünceye gerekli izni vermek zorundadır. Boğaziçi Üniversitesi bu tür suçlamalardan her zaman alnının akı ile çıkmasını bilmiştir.

Şimdi sorun şu: Andreas’a tepki gösterenler bir anlamda onun tanıtımını da yapmış olmuyorlar mı? Andreas’ın aykırı konuşması haber değeri kazanıyor da yılların tarihçisi, dünyaca ünlü Osmanlı Tarihçisi Süreyya Faruki’nin konuşması niçin haber değeri kazanmıyor!!! Süreyya Farukî’nin imzasını taşıyan eserlerin boyu belki Andreas’ın boyundan daha fazladır. Andreas’a tepki için klavyenin başına geçenler Sivas Kongresi’nin 100 Yılında Her Yönüyle Sivas Sempozyumu için de 2 kelam niçin etmiyorlar. Yasal olan, bilimsel olan, normal olan haber değeri kazanmayacaksa, kamunun ilgisini çekmek için ne yapılmalı? Türkiye aleyhine, Türklük aleyhine, Atatürk aleyhine söylemleri ile tanınmış bir cübbeli, bir fesli, bir akçamlı mı konuşturmak gerekiyor?

Üçüncü sınıf bir ses sanatçısını havaalanında karşılayan idarecilerimiz ve belediye başkanlarımız onlarca bilim adamını çağırıp sonra onları dinlemek nezaketini göstermiyorsa bunu nasıl açıklayabiliriz. Halktan ve öğrenciden daha fazla ne bekleyebiliriz. Makamına yeni oturan Belediye Başkanımız, bilim insanlarına verdiği yemeğe ev sahipliği yapmıyor, onlarla tanışmak gereği duymuyorsa söylenecek bir söz kalmamıştır. Aynı tavrı Divriği Kaymakamı da tekrarlayınca ben, “acaba Sivas’ta evine çağırdığın misafiri karşılamak geleneği yok mu” diye düşünmeye başladım. Bu tür yemek davetlerinde davet sahibinin veya vekilinin yemeğe bizzat katılması gerektiğine inanıyorum. Ev sahibi davete katılmamışsa ben de o yemeği yemek yerine sofradan su içip kalkmayı törelerimizi yaşatmak adına ısrarla sürdüreceğim.

Sözün Özü: Sempozyuma imza koyanlar kendi sempozyumlarına kendileri değer verirlerse öğrenci ve halk da değer verecektir.