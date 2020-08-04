Bilinen pekçok özlü söz arasında insanı yakından ilgilendiren ve güncelliğini hep koruyan bir söylem bulunmaktadır : ” ZAMAN DEVR-İ DAİMDİR, GEÇEN İNSAN ÖMRÜDÜR.”

Çok değerli şaire Nezahat Kaya bir şiirinde ,” Bu dağlar kömürdendir,geçen gün ömürdendir,” dizesine yer vermiş.

Hayat masal gibi “- MİŞ’ ” le başlamakta “-MUŞ’ “la bitmektedir. Sonuçta “bir varmış bir yokmuş ” denmekte, dualar ve rahmet dilekleri ile insanlar , ünlü şair Yahya Kemal’in bir şiirinde belirttiği gibi ” Gidenin herbiri memnun ki yerinden , seneler geçti dönen yok seferinden ” diye nitelendirdiği öteki dünyaya “Allah rahmet eylesin,cennet mekânı olsun” denerek uğurlanmaktadır.

Bilim, kültür, sanat,siyaset, basın gibi alanlarda topluma çok yararlı hizmetlerde bulunan insanların hayatlarını kaybetmeleri , halkın benliğinde derin üzüntüler yaratmakta, acılar, ancak göz yaşları ile ifade edilmektedir. Göz yaşları kalpten gelirmiş ve bunu bir özlü halk sözü çok güzel anlatmakta ,” ÖZ AĞLAMAYINCA GÖZ AĞLAMAZMIŞ.”

ABD Nüfus Referans bürosu uzun araştırmalar sonucunda ilk insandan bu dünyada 108 milyar kişinin yaşadığını açıklamış ve değişik dönemlere ait rakamlar vermiş. “Dünyadan Kimler Geldi Kimler Geçti ” başlığı altında iz bırakan kişi ve olayları da özetlemiş.

Ünlü bilgin İbn-i Sina (980-1037 ) , “İlim ve sanat takdir edilmediği yerden göç eder,”demiştir.”Lokman hekime, sultan Süleyman’a kalmayan dünya” söylemi tarihe geçmiş. Büyük ozan Yunus Emre’nin deyişi ile:”Sevelim,sevilelim, dünya kimseye kalmaz.” Dede Korkut hikâyelerinde “/ Hani bey erenler? Dünya benim diyenler/ Gelimli gidimli dünya,son ucu ölümlü dünya” demekte.

İnsanlar geçmişi anlatmak isterken hep “kimler geldi kimler geçti!?” diye söze başlarlar ve sonunda sözü güncel olaylara ve kişilere getirirler. Çoğu zaman dostlarıma ve arkadaşlarıma şöyle derim : Dünyada iyi şeyler iyi insanlar sayesinde olmakta ve insanlığa hizmet edenler unutulmamaktadır. Yakın dostlarım kafamın/bilgi ve düşünce olarak ve kalbimin /duygular-algılar olarak yarısıdırlar.Arkadaşını söyle kim olduğunu söyleyim deyişi de bunun içindir. İnsan insana ardaşa, can yoldaşına muhtaçtır ve dünya insanla anlam kazanır,şekillenir,yücelir yada batar. insan aklı birbirini tamamlar. bilgi paylaşıldıkça çoğalır ve bilince ulaşır…

Kimler geldi ve kimler geçtiyi anlatmaya sayfalar, kitaplar yetersiz kalır. yakında yaşamlarını kaybeden duayen gazeteci M.Ali Birand, Çok saygın bilim adamları, hocam Prof.Dr.Şerafettin Turan’ı, Prof.Dr. Toktamış Ateş ve Prof. Dr. A.Mete Işıkara’yı ,sanatçı Levent Kırca’yı,Yazar mete Akyol’u,sanatçı Zeki Alasya’yı ve daha nicelerini rahmetle anarken, halkımızın bu kişilere duyarlılığının ve dualarının geniş yankılar uyandırmasını bu kişilerin topluma hizmet anlayışlarında görmek gerektiğini ifade etmek istiyorum.

Halkımıza ait bir söz şöyle demekte: ” HALKIMIZ, KENDİSİNE BİR AYAK GELENE, İKİ AYAK VARIR.”

İşte halkımızıniyiliğe,iyiliğe,dürüstlüğe,çalışkanlığa ve başarıya karşı yaklaşımı.

“Hayat bir tiyatro oyunudur,yediden yetmişe herkes orda okur. bunu oynarken ümidini daima diri tutacaksın. Bütün olumsuzluklardan olumlu bir tablo çıkaracaksın. Başarının kendiliğinden geldiğini göreceksin.”

Edebiyat Defteri Sitesi’ne 2011 yılında “BİR SES BİR NEFES” başlıklı şiirimde özet olarak şunları yazmışım:

İlahi buyrukla doğdu insan,bir ses bir nefes

Başarılı, mutlu varolmak için,ömrünü verip nefesini tüketti.

Nefes nefese geçen yetmiş yıl doldu.

Vasiyetini açtılar;/Mutluluk dakikalarıni topladılar/Üç yirmi dört saat oldu.

“Mezarımı yol üstüne kazın/Üzerine ölmeden önce üçgün yaşadı yazın!”

Vasiyeti mezar taşına yazdılar,/Dostları bir avuçtan azdılar.

Dünyada en zor olan şey insan kalbi kazanmak ve insan kalbinde iz bırakarak ” hoş seda yaratmak”tır. Dünyadan 108 milyar insan geçmiş ve bugün de 8 milyara yakın insan yaşamakta.

Bir varmış bir yokmuş diye başlar masallarımız, bende hayat masalını Edebiyat Defteri’ne yazdığım bir şiirimde özetlemiştim:

-MİŞ ! -MUŞ !

Mutlu olmak için yaratılan insan/Ömür boyu aramış sevgiyi/Birde bakmış sonu gelmiş;

Yüce Tanrı ;

“OL !” demiş olmuş,/”ÖL !” demiş ölmüş…

Ünlü düşünür Balasagunlu Yusuf Hacip, ” Hayatın zammı, her kapıyı açan iyiliktir,” demiştir.