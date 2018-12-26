Bir Ülkü Neferi: Güney Tez ve “Neslimi Hem Okutup Hem De Cahil Bırakan Maarifim” kitabı üzerine

Güney Tez, Çatalca eski belediye başkanı. Bütün hayatı inandığı şeyleri yaşamak, yaşatmak için geçmiş bir ülkü neferi. Ben onu 1971 yılı Aralık ayının sonlarında tanıdım.

İlk görev yerim olan Çatalca Lisesi’nde en büyük desteği ondan gördüm. O zaman belediye başkanlığını CHP’den Çağlayan Ege’ye kaptırmıştı. Anladığım kadarıyla yeniden belediye başkanı seçilmek gibi bir iddiası da yoktu. Ama yine adaymış gibi insanlara yardıma koşuyor, gençlere sahip çıkmaya çalışıyordu.

Güney Tez, Çatalca Lisesi’nin kurulu bulunduğu 10 dönümlük arsayı bağışlamış ve Okul Aile Birliği Başkanlığına seçilmişti. Ancak ülkücü kimliği dolayısıyla okul idaresi ve öğretmenler ona karşı mesafeli durmayı tercih ediyorlardı.

Bir gün okul çıkışında lise müdürümüz Şehabettin Akalın merhum beni Güney Tez’in manifatura dükkânına götürmüştü. Oturduk, çayını içip çıktık. “Hamur tatlısı” yapmaya Tüccarlar Kulübü’ne giderken rahmetli müdürüm beni uyardı: “Fazla da samimi olma” diye. Biz tabii dinlemedik ve ailecek görüşmeye devam ettik. 1974’de Erbakan-Ecevit Koalisyon Hükümeti kurulunca beni soruşturmaya gelen “muhakkık”ın birinci sorusu şöyle idi:

“Turancı kişilerle görüştüğünüz, Turancı kitapları öğrencilere dağıttığınız iddia ediliyor” savunmanızı yapınız. Tabii kimin “Turancı”, kimin “Karaoğlancı” olduğuna dair bir mahkeme kararı veya kanun hükmü yoktu. Mehmet Emin Yurdakul’un “Turan’a Doğru” kitabı MEB tarafından tavsiye edilen kitaplardandı. Ama bu tür suçlamalarda yaptığınız savunma hiçbir önem taşımıyordu. Biz 8 yıl sonra “Kademe İlerlemesi Durdurma” cezasını almaktan kurtulamadık.

Güney Tez şimdi 84 yaşında bir dede. Çorlu’da kızı Ayşen Tez ile kendi evinde, kitaplar içerisinde mütevazi bir hayat yaşıyor. Yıllardan beri konuştuğu, savunduğu fikirleri kaleme almış ve bir kitaba dönüştürmüş. Bana bu konudaki fikrimi sorduğunda, ben “anı kitaplarının pek satmadığını” söyledim. Ama onun para kazanmak gibi bir kaygısı zaten hiç olmamıştı. Kitabının taslağını bana gönderdi. Okudum. Sanki kendisi karşımdaydı ve heyecanlı bir şekilde bir şeyler anlatıyordu.

Kitabı baştan sona ezberci, taklitçi maarif sistemimizi eleştirmekte ve bu sistemin yetiştirdiği aydınlarımızın dünyaya bakış açısını anlatmaktaydı. İktisat eğitimi almış, 30 yıl bir ilçede manifaturacılık yapmış bir kişi olarak fikirlerini bir kitap içerisinde ifade ederken birçok gramer ve usul hatası yapmıştı. Ancak onun için bunlar değil kendi anlatmak istedikleri daha önemli idi. Eğer bu kitabı yazmadan hayata veda ederse gözlerinin açık gideceği kesindi. Çok şükür bu dileğine kavuştu ve düşüncelerini yazıya geçirdi. Bu arzusunun gerçekleşmesinde kızı Ayşen Hanım’ın fedakârlığı ve hoşgörüsü takdire değer.

Kitapta benim en çok dikkatimi çeken Prof. Dr. Abdülkadir Karahan’ı Çatalca’ya konferans için çağırmaları ve onu tekrar İstanbul’a kiralık bir taksi ile kara kışta nasıl götürdükleri ile ilgili anıları oldu. Bu arada, 1960’larda deniz süvarisi olduğu halde ailesine kızıp diplomasını yırtarak hırdavatçılık yapan amcasının hikâyesini de anlatmasını isterdim.

Güney Tez, 84 yılın 70 yılını bir “ülkü neferi” olarak yaşadı. Yaptığı şeyler pek çok sıradan insana göre “aptalca” şeylerdi, anlamsızdı. Ama o doğru bildiği yoldan hiç şaşmadı. Çatalca Lisesi’ne bağışladığı 10 dönümlük arsanın karşılığında müteahhitler şimdi 14 daire veriyorlarmış. Ama “Neslimi Hem Okutup Hem De Cahil Bırakan Maarifim” isimli bu kitap onun için 14 daireden daha değerli. Oğulları Kürşat ve Baybars beylerin olaya biraz da babalarının gözüyle bakmalarını öğütlerim.

Güney Tez, “Evlâd-ı Fatihân”ın Trakya’daki son temsilcilerinden. Onu Neslimi Hem Okutup Hem De Cahil Bırakan Maarifim isimli kitabından dolayı tebrik ediyor ve kendisine uzun ömürler, çocuklarına mutluluklar diliyorum.