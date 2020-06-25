Bir ülke düşünün; Devasa coğrafyasında, uçsuz bucaksız şeker kamışı yada pamuk tarlaları bulunsun. Bu tarlaların sahibi beyaz adamın çiftliklerinde boğaz tokluğunda, herhangi bir hak ve hukuka sahip olmadan, kırbaç zoru ile çalışan, bir mal olarak alınıp satılan zenci köleler için, çiftlik sahibinin yeni araziler satın alarak çiftliğini büyütmesi, şeker kamışının daha fazla para etmesi, çiftliğin daha fazla kazanç elde edip büyümesi ve zenginleşmesi bu zenci köleler için ne anlam ifade eder?

Bir ülke düşünün; Loş, havasız ve kirli fabrikalarında emekçiler boğaz tokluğuna, güvencesiz, sendikasız, yarı aç yarı tok, günde 15 – 16 saat çalışırken, fabrikanın daha çok satış yapması, patronların zenginleşip güçlenmesi, şirketin büyümesi bu işçiler için ne anlam ifade eder?

Bir ülke düşünün; Derin ve karanlık madenlerinde kömür işcileri üç kuruşa ciğerlerini tüketirken, kömürün daha çok para etmesi, madenlerden daha çok kömür çıkarılması, madenleri işleten şirketlerin daha çok para kazanıp büyümesi, maden işçileri için ne anlam ifade eder?

Ekonomide üretimini böyle çiftlikler, fabrikalar ve madenlerden elde eden, halkının ise böyle şartlarda çalışmak zorunda olduğu bir ülke düşünün; işler iyi gidiyorsa bu ülkede büyüme olacağı aşikardır, üretim ve ihracat rakamları artıyor ve ekonomi büyüyordur, peki böyle bir ülkede kalkınma olmakta mıdır?

Böyle bir ülkede elbette ki büyüme olmaktadır ve lakin kalkınma olmamaktadır!!!

Kalkınmanın olması için üretimden elde edilen kazancın adil bir şekilde bölüşülmesi, insan hak, hukuk ve özgürlüklerine yönelik kazanımların artması, refahın artması ve tabana yayılması gerekmektedir.

BÜYÜME ve KALKINMA kavramları arasındaki fark çok büyüktür, bir ülkenin ekonomik büyüme sağlaması elbette çok önemlidir ve lakin çok daha önemlisi bu büyümenin kalkınmaya dönüşüp dönüşmediği hususudur.

Kalkınmaya dönüşemeyen bir büyüme geniş halk kitleleri için faydasız ve hatta zararlıdır.

Kalkınmadan büyüyen ülkelerde bir avuç elit, halkın kan, ter ve gözyaşı ile inşa edilen saraylarda oturur, yedikleri önlerinde yemedikleri arkalarında olur, bol bulamaç zevkü sefa içinde harcarken, geniş halk yığınları yok, yoksul, yoksun kalır ve ezilir.

Ne yazık ki ülkemizde çok uzun bir zamandır kalkınma kavramı unutuldu, bu kavram gözlerden ırak tutuluyor ve yerine büyüme kavramı kullanılıyor, ekonomiyi yönetenler artık her defasında kalkınma yerine büyümeden bahsetmektedirler.

Yönetim tarafından halka devamlı olarak ekonomik olarak ne kadar büyüdüğümüz anlatılmaya çalışılmaktadır, halk ise yaşamına dokunmayan bir büyümeyi inandırıcı bulmamaktadır.

Ayrıca büyüme, hele hele de hormonlu büyüme hem bir şirket için ve hem de bir devlet için çok ciddi bir anlam taşımayabilir. Örneğin 100 milyon ciro yapan ve kar elde eden bir şirket, riskili işlere girip cirosunu 300 milyona çıkarır da zarar emeye başlarsa bu büyüme ne anlam taşır?

Oysa Cumhuriyet’in kuruluşunda kalkınma kavramına çok önem verilirdi ve kalkınmanın eğitim, haklar ve benzeri insani tarafları çok öne çıkarılırdı.

Bir ülkenin kalkınması ancak ve ancak insani değerlerde iyileşmeler olması, halka yönelik soyut ve somut kazanımlar elde edilmesi ile mümkün olabilir.

Kalkınmak için hem daha çok üretmek, hem daha çok kazanmak ve hem de daha adil paylaşmak çok ama çok önemlidir. Gelir dağılımının, geniş kitleler aleyhine bozulduğu ülkelerde kalkınmadan bahsetmek ise asla mümkün değildir.

Kalkınma sadece ve sadece ekonomik kazanımlar ile de ilgili değildir, kalkınmanın asli unsurlarından biri de hak, hukuk ve özgürlüklere yönelik kazanımlar ile eğitim ve benzeri yöntemler ile insan niteliğinin arttırılmasıdır.

Kalkınma çok daha kapsayıcı ve çok daha geniş kapsamlı bir kavramdır. Bir ucu ile ekonomik hayata ve diğer ucu ile de insani değerlere bağlıdır, insan kalkınmanın figüranı değil, öznesidir.

Ülkeyi yönetenler asli öznenin insan olduğunu hiç ama hiç unutmamalıdırlar, uygulayacakları politikalar asla bir avuç elitin menfaatlerini önceleyen politikalar değil toplumun geniş kesimlerinin hak, hukuk ve menfaatlerini savunacak politikalar olmalıdır.

Ne yazık ki ülkemizde iktidar epeyce uzun bir zamandır geniş halk kesimlerinin hak ve menfaatlerini arttıracak, kalkınmayı sağlayacak politikaları uygulamamaktadır, bu gidişin sonu iyi değildir, böyle giderlerse ilk seçimlerde bu halk bunları sandığa gömer demedi demeyin…