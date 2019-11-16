Bir tuhaf “sus” emri!

CHP Merkez Yönetim Kurulu 11 Kasım’da bir karar aldı.
Buna göre, parti yöneticileri, milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri, eski milletvekilleri ve eski Parti Meclisi üyeleri televizyon ve radyolardaki programlara çıkmadan önce Genel Merkezden izin alacaklar.
İzin verilip de programa katılacak partililer ise şu hususlara dikkat edecek:
– Dengi kişiler yoksa o programa çıkılmayacak. Milletvekilinin karşısında milletvekili, yöneticinin karşısında yönetici olacak.
– Kendileriyle birlikte dört katılımcıdan fazla kişi varsa o programa çıkmak reddedilecek.
– Program sırasında CHP’ye yönelik söylenen yalanlar anında düzelttirilecek, misli ile mukabele edilecek ve özür diletilmeden yayına devam edilmeyecek.
– Kavgacılar, yalancılar ve tarihi çarpıtanlarla yayına çıkılmayacak.
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Demokrasinin tavizsiz uygulanmasını isteyen, düşünce özgürlüğünü savunan, iktidarı bu konuda sık sık eleştiren bir partinin, yöneticilerine, milletvekillerine ve Parti Meclisi üyelerine (eskileri de dahil olmak üzere) böylesine bir sınırlama getirmesi çok şaşırttı beni.
Bir çeşit, “Sus, yerinde uslu uslu otur” emri”dir bu.
CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun partilileri susturmak yerine, onları her platforma çıkarak partinin görüşlerini savunmaları konusunda teşvik etmesi, yüreklendirmesi gerekirdi.
Dileyelim ki bu tuhaf kararlarından bir an önce geri dönerler.