BİR SUİKASTIN ANATOMİSİ

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Ankara’nın göbeğinde, Çukurambar’da güpegündüz ve herkesin gözleri önünde bir cinayet işlendi.

Bir ülkücüyü bir torbacıya vurdurdular…

2019-2020 yılları arasında görev yapan Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş sinsice katledildi. Bakınız Türkiye bu güne kadar bunca terör ortamı ve çatışma yaşadı ama Sinan Ateş bir suikasta kurban giden ilk Ülkü Ocakları Genel Başkanı oldu.

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Asıl tuhaf olan ise: Sinan Ateş’in cenazesine ne MHP’den ve ne de Ülkü Ocaklarının bu günkü yönetiminden herhangi bir katılım olmadı, bir çelenk gönderilmedi ve resmi bir taziye de yayınlanmadı.

Öldürülen sanki bir dönem öncenin Ülkü Ocakları Genel Başkanı değil de PKK’nın dağ kadrosundan bir teröristmiş gibi hem kurumsal ve hem de bireysel bir tepkisizlik koyuldu.

Olay üzerine hemen konuşmayan, uzun süre suskun kalan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 9 -10 gün sonra ki grup toplantısında konuya değindi. Konuşmasında Sinan Ateş’in adını bile ağzına almadan, ailesine bir başsağlığı bile dilemeden merhumu töhmet altında bırakacak, sanki bir suçu varmış da o yüzden dışlanıyormuş izlenimini uyandıracak bir şekilde “Genel Başkan olduğum süre içinde sır olarak sakladığım görevden alma nedenlerini yeri geldiğinde paylaşırım.” Cümlesini kurmaktan da çekinmedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise günler sonra Sinan Ateş’in öldürülmesiyle ilgili olarak kendisine yöneltilen bir soruya cevaben “Olayın failleriyle ilgili herhangi bir bilinmezlik söz konusu değil” yanıtını vermiştir.

Soyluya bu ne acele diye sormak lazım gelmez mi?

Ortada Türkiye’de seçimler hızla yaklaşırken işlenen siyasi bir suikast var. Bu suikastın suçunu birkaç torbacıya yıkıp bu işi ört bas etmek kabul edilebilir mi?

Evet, tetiği çeken, tetikçiyi oraya götürüp arandığı halde yolda yakalanmasını engelleyenler, olay yerinde keşif ve gözetleme yapanlar belli olabilir ve lakin bu olayın asli azmettiricisinin belli olduğunu iddia etmek çocuk kandırmaktır.

Bu suikast ile ilgili olarak Süleyman Soylunun cevaplaması gereken bazı sorular var!

Bu sorulardan bir kaçı şunlar:

Suikastın asıl nedeni nedir, bu suikasttan kim, ne çıkar sağlamıştır? Bu suikast aslında bir susturma operasyonu olabilir mi? Sinan Ateş’in keşfettiği bir suç ya da suçluyu, mesela uyuşturucu ticaretine dair bazı bilgileri ifşa etmesi engellenmek istenmiş olabilir mi? Tetikçi ve bu işe karışanlar nasıl ve ne karşılığında bu vahim suçu işlemeye ikna edilmiştir? Tetikçiyi olay yerine ulaştıran ve sizin yönettiğiniz kurumda görev yapan Özel Harekât Polisleri görevli oldukları şehri nasıl ve neden terk etti, izin aldılar mı? Uyuşturucudan kaydı olan bir kişi nasıl Özel Harekât Polisi olarak istihdam edilebiliyor? Organize bir iş olduğu belli olan bu suikastı neden Cinayet Şube soruşturuyor, Organize Suçlar ve Terörle Mücadele birimi soruşturmuyor? Cinayetinin tetikçilerine yardımla suçlanan ve “Ülkü Ocakları Genel Merkez Yöneticisi” olduğu iddia edilen bir şahsın, Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un evinden gözaltına alınmaya çalışıldığı iddiası doğru mudur? Olcay Kılavuz’un bahse konu adresin milletvekili evi olduğunu belirterek gözaltı işlemine karşı çıkmak istediği, ancak polisler ısrarcı olunca geri adım attığı iddiası doğru mudur?

MHP’nin ve iktidarın bu suikast ile ilgili olarak açıklaması gereken çok ama çok şey var ve bu suikastı üç beş tetikçiye yıkıp ört bas etmek hiçbir şekilde kabul edilemez.

MHP yönetimi ve yandaşlarının Sinan Ateş’i suçlamaları ve FETÖ’cü olduğunu ima eden yakıştırmaları ise merhumun hatırasına yönelik çok büyük bir saygısızlıktır!

Eğer bu kişilerin ellerinde Sinan Ateş hakkında suç isnat edebilecek bir delil var da bu güne kadar bunu resmi mercilere intikal ettirmedilerse bu da ayrıca suçtur!

Velev ki merhumun bir suçu, günahı, kabahati olsun bunun cezasının sokak ortasında bir torbacı tarafından kesilmesi kabul edilebilir mi?