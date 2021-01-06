Bir sözüm olsun

Geçen hafta sevgi üzerine birkaç cümle düşüncelerimi pay etmiştim, bu hafta AŞK üzerine yazmaya çalışacağım. Aşka bakış, toplumların ve insanların genel karakterlerinin de bir anlamda yansımasıdır. Aşk; özgüvendir, sevgi paylaşımıdır, var olduğunuz kadar da var etme duygusudur kısacası, kendi yarattığınız tanrıya tapma içgüdüsüdür.
Âşık olduğunuz kişi ya da nesnenin dışında her şeye bakarkör olursunuz, dağda, taşta, kurtta, kuşta, böcekte, çiçekte hep onu görürsünüz, onun her şeyini koşulsuz beğenirsiniz, onun doğrusu doğrunuz, yanlışı yanlışınızdır. Taptığınız ilahınızdır ve bundan sonrası koşulsuz teslimiyettir.
Aşkın iyi tarafı sizi egolarınızdan, önyargılarınızdan arındırır, (İnsanı Kamil) Kamil insan olma yolunda kılavuzluk yapar. Aslında ne güzeldir, insanların insanlara doğaya hayvanlara bütün canlı cansız kâinata aşk ile bakması, ne güzeldir önyargısız, çıkarsız, riyasız “adamın adam sevmesi” Mahzuni Şerif’in dediği gibi. Jean Paul Sartre, şöyle der: Aşk; iki insanın bilinçlerini birleştirme çabasıdır der ve şöyle devam eder, boşuna bir çaba, çünkü insan kendi bilincine mahkûmdur. Asıl mevzu da ikinci kısmı aşmak ya da yok saymaktır. Sözle yaşamınıza yansıtarak bilinçle, sevgiyle aşkla yaşamanız umudum ve dileğimle…
Önce ilk kitabıma da adını verdiğim ADIN AŞK adlı şiirimi sonra da tüm benliği ile duygularında ve şiirlerinde AŞK’ı yaşayan Dilek DEMİRTAŞ’ın kısa biyografisini ve bir şiirini pay etmek istiyorum bu hafta…
ADIN AŞK
Bahçemsin ruhumla seyrine durdum
Açan her çiçeğe adını verdim
Dermansın dediler yüzümü sürdüm
Kokan her çiçekte aşktır ADIN AŞK
Gökteki her yıldız adınla yanar
Savrulur yapraklar kök salar çınar
Güneş ateşiyle sabrımı sınar
Sabırla söylerim aşktır ADIN AŞK
Ceylan bakışında gördüm gözünü
Cihana değişmem bir tek sözünü
Suna boylum ben çekerim nazını
Bilinçle söylerim aşktır ADIN AŞK
Hikmet’in mest olur mis kokun ile
Söylemem adını düşersin dile
Yaylada çınara bahçede güle
Adını söylerim aşktır ADIN AŞK
HİKMET DÖNMEZ
Bu hafta konuğum Yazar, Şair Dilek DEMİRTAŞ
3 Şubat 1973 Gölcük /Kocaeli doğumlu, Afyon’da yaşamaktadır.
Edebiyat bölümü mezunudur. 2000’e yakın çoğunluğu aşk’a dair olmak üzere doğaya, sosyal ve toplumsal olaylara dair de çokça şiirleri bulunmaktadır.
Dilek Demirtaş’ın 2019 yılında KALBİN İMZASI isimli nefesleri kesen bir “aşk roman” yayınlanmıştır.
Bütün şiirlerinde olduğu gibi, ince eleyip sık dokumayı prensip edinmiş olan Dilek DEMİRTAŞ, ikinci romanın yazımına da aynı titizlikle devam etmektedir.
Şiirlerinin ve romanının yanında çok sayıda denemeleri de vardır.
Dilek Demirtaş, yaşama dair HAVA, TOPRAK ve SU’ya bir de AŞK’ı eklemiştir.
Sevgi ve aşkın insan hayatının olmazsa olmazlığına, bir de AŞK’ın kutsallığına inananlardan.
GÜNEŞİN KİRPİKLERİ
Şimdi kırık sevda bakışlarım akıyor
Kaşları çatık gök/yüzümün
Kara bulutlu gözlerinden
Hüznüm sövüyor kaldırım taşlarına
Öfke sağanaklarıyla
Hadi gel…
Sustur solumdaki
Şimşek çakışlı sevdanı
Köprü altı yetimleri gibi bükük boynum
Nefesinle abdestlenmeye niyet ederken
Susacak soluğum
Güneşin kirpiklerine sersem
Isınır mı sensizliğin dondurduğu yüreğim
Hadi gel…
Daya sevda göğsünü doyur gönlümü
Mavisini yitirmiş ömür denizinde
Küreği kayıp sandal misali savruluyorum
Yorulmadım
Yenilmedim
Yanıldığıma kırgınım anla…
Parçalı dudaklarımdan öperken yağmur
Avuçlarımda dualar kördüğüm
Atık bir yaşamın kırıntısına mı bastın ey ömrüm
Aşk ekip ihanet biçiyorsun
Çarpılmış adımların kopuk dizgininde
Koştururken kader
Estirip soysuz yelesini
Hangi karanlık geceye saklansın gönlüm
Boynunda ilmeği düğümlü
Devrilmiş bir masa hayat
Kurumuş sözcükleri ıslatıp dilimde
Kalbimin dudaklarıyla sesleniyorum
Çığlık çığlığa sessizce
Sevdim be sevdim
Tertemiz delice…
Dilek Demirtaş