Bir sözüm olsun

Geçen hafta sevgi üzerine birkaç cümle düşüncelerimi pay etmiştim, bu hafta AŞK üzerine yazmaya çalışacağım. Aşka bakış, toplumların ve insanların genel karakterlerinin de bir anlamda yansımasıdır. Aşk; özgüvendir, sevgi paylaşımıdır, var olduğunuz kadar da var etme duygusudur kısacası, kendi yarattığınız tanrıya tapma içgüdüsüdür.

Âşık olduğunuz kişi ya da nesnenin dışında her şeye bakarkör olursunuz, dağda, taşta, kurtta, kuşta, böcekte, çiçekte hep onu görürsünüz, onun her şeyini koşulsuz beğenirsiniz, onun doğrusu doğrunuz, yanlışı yanlışınızdır. Taptığınız ilahınızdır ve bundan sonrası koşulsuz teslimiyettir.

Aşkın iyi tarafı sizi egolarınızdan, önyargılarınızdan arındırır, (İnsanı Kamil) Kamil insan olma yolunda kılavuzluk yapar. Aslında ne güzeldir, insanların insanlara doğaya hayvanlara bütün canlı cansız kâinata aşk ile bakması, ne güzeldir önyargısız, çıkarsız, riyasız “adamın adam sevmesi” Mahzuni Şerif’in dediği gibi. Jean Paul Sartre, şöyle der: Aşk; iki insanın bilinçlerini birleştirme çabasıdır der ve şöyle devam eder, boşuna bir çaba, çünkü insan kendi bilincine mahkûmdur. Asıl mevzu da ikinci kısmı aşmak ya da yok saymaktır. Sözle yaşamınıza yansıtarak bilinçle, sevgiyle aşkla yaşamanız umudum ve dileğimle…

Önce ilk kitabıma da adını verdiğim ADIN AŞK adlı şiirimi sonra da tüm benliği ile duygularında ve şiirlerinde AŞK’ı yaşayan Dilek DEMİRTAŞ’ın kısa biyografisini ve bir şiirini pay etmek istiyorum bu hafta…

ADIN AŞK

Bahçemsin ruhumla seyrine durdum

Açan her çiçeğe adını verdim

Dermansın dediler yüzümü sürdüm

Kokan her çiçekte aşktır ADIN AŞK

Gökteki her yıldız adınla yanar

Savrulur yapraklar kök salar çınar

Güneş ateşiyle sabrımı sınar

Sabırla söylerim aşktır ADIN AŞK

Ceylan bakışında gördüm gözünü

Cihana değişmem bir tek sözünü

Suna boylum ben çekerim nazını

Bilinçle söylerim aşktır ADIN AŞK

Hikmet’in mest olur mis kokun ile

Söylemem adını düşersin dile

Yaylada çınara bahçede güle

Adını söylerim aşktır ADIN AŞK

HİKMET DÖNMEZ

Bu hafta konuğum Yazar, Şair Dilek DEMİRTAŞ



3 Şubat 1973 Gölcük /Kocaeli doğumlu, Afyon’da yaşamaktadır.

Edebiyat bölümü mezunudur. 2000’e yakın çoğunluğu aşk’a dair olmak üzere doğaya, sosyal ve toplumsal olaylara dair de çokça şiirleri bulunmaktadır.

Dilek Demirtaş’ın 2019 yılında KALBİN İMZASI isimli nefesleri kesen bir “aşk roman” yayınlanmıştır.

Bütün şiirlerinde olduğu gibi, ince eleyip sık dokumayı prensip edinmiş olan Dilek DEMİRTAŞ, ikinci romanın yazımına da aynı titizlikle devam etmektedir.

Şiirlerinin ve romanının yanında çok sayıda denemeleri de vardır.

Dilek Demirtaş, yaşama dair HAVA, TOPRAK ve SU’ya bir de AŞK’ı eklemiştir.

Sevgi ve aşkın insan hayatının olmazsa olmazlığına, bir de AŞK’ın kutsallığına inananlardan.

GÜNEŞİN KİRPİKLERİ

Şimdi kırık sevda bakışlarım akıyor

Kaşları çatık gök/yüzümün

Kara bulutlu gözlerinden

Hüznüm sövüyor kaldırım taşlarına

Öfke sağanaklarıyla

Hadi gel…

Sustur solumdaki

Şimşek çakışlı sevdanı

Köprü altı yetimleri gibi bükük boynum

Nefesinle abdestlenmeye niyet ederken

Susacak soluğum

Güneşin kirpiklerine sersem

Isınır mı sensizliğin dondurduğu yüreğim

Hadi gel…

Daya sevda göğsünü doyur gönlümü

Mavisini yitirmiş ömür denizinde

Küreği kayıp sandal misali savruluyorum

Yorulmadım

Yenilmedim

Yanıldığıma kırgınım anla…

Parçalı dudaklarımdan öperken yağmur

Avuçlarımda dualar kördüğüm

Atık bir yaşamın kırıntısına mı bastın ey ömrüm

Aşk ekip ihanet biçiyorsun

Çarpılmış adımların kopuk dizgininde

Koştururken kader

Estirip soysuz yelesini

Hangi karanlık geceye saklansın gönlüm

Boynunda ilmeği düğümlü

Devrilmiş bir masa hayat

Kurumuş sözcükleri ıslatıp dilimde

Kalbimin dudaklarıyla sesleniyorum

Çığlık çığlığa sessizce

Sevdim be sevdim

Tertemiz delice…

Dilek Demirtaş