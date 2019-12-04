İki amatör dağcı pazar gecesi Uludağ’ın zirvesine tırmanmak isterken kayboldu.

Günlerdir 178 kişiden oluşan ekip kar motorları ve paletli araçlarla onları arıyor.

Bu yazıyı yazarken henüz haber alınamamıştı.

Dilerim sağ olarak kurtarılırlar.

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Aslında Uludağ’da yaşanan bir ilk değil.

Her yıl onlarca amatör sporcu ülkenin dört bir yanındaki dağlarda zirve tırmanışı yapmak isterken kayboluyor.

Bunlardan bazıları kurtarılıyor, bazıları ise ne yazık ki hayatlarını kaybediyor.

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Dağların zirvesine tırmanışlarda düşmelerin ve kaybolmaların başlıca nedenleri şöyle:

-Çoğu dağcı yaptığı sporun temel kurallarını öğreten sistemli bir eğitimden geçmiyor.

-Tırmanış öncesi sağlık kontrolü yaptırmıyor, bedeninin her koşula dayanıklı olduğu varsayımıyla hareket ediyor.

-İklim koşullarını göz önünde tutmuyor, meteorolojik verilere bakmıyor.

-Güzergahı tam olarak bilmiyor, zorlu yolculuğa, “Bir şey olmaz, nasıl olsa gider döneriz abi” anlayışıyla çıkıyor.

-Tırmanış için gerekli ekipman ile günlerce yetecek kadar yiyecek ve ilaç taşımıyor.

-Tehlike anında kurtarma ekipleriyle haberleşmek için bataryası dolu en az iki telefon bulundurmuyor.

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Tabii, tırmanılan dağların bulunduğu il ve ilçelerdeki devlet kurumları da üzerlerine düşen görevleri tam olarak yapmıyorlar.

Örneğin, elinde eğitim görmüş nitelikli dağcı sertifikası olmayanlara dağa tırmanma izni verilmese pek çok sorun çözülebilir.

Yine, özellikle iklim koşullarının sert olduğu aylarda belli bir noktadan sonra tırmanış yapılmasına çeşitli bariyerler koyarak engel olmak da dağcıların kaybolması ve düşmesine karşı bir diğer önlem olabilir.