Bir savaşın izleri

Bugün, önerimizde olan film, aslında çoğumuzun aşina olduğu bir şarkıya moderatörlük yapmış. Film o kadar etkilemiş ki “Metallica” gibi bir grup belki de tarihlerinin en unutulmaz şarkısını Jhonny’in hikayesi için yazmış.

1971 yapımı “Jhonny Got His Gun” aslında Amerika’da yasaklıdır. DVD’si dahi çıkamamıştır. Fakat Metallica bu hakları satın alır ve filmden bazı parçaları yine savaş karşıtı “One” şarkılarına klip olarak yayınlarlar. Grubun dünya üzerinde en çok sükse yapan şarkılarından bir olan “One” sayesinde hem filmin vermek istediği mesaj hemde grubun savaş karşıtı söylemleri perçinlenir.

Şarkının kimi zaman durgun, kimi zaman ani yükselişleriyle dolu yapısının savaşın verdiği acıları, kapanmayacak izleri, korkuyu dinleyiciye en iyi şekilde hissettirdiği aşikar.