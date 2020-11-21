Bir otomobilden 10 kaçak göçmen indi

Tuncay AVCI/GÜRPINAR(Van), (DHA)- VAN’ın Gürpınar ilçesinde, ‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan ve yapılan takip sonucu yakalanan 2 araçta, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı. Durdurulan otomobillerin tekinden 1 kaçak göçmen çıkarken, diğerinin içinden 7, bagajından 3 kaçak göçmenin inmesi dikkat çekti.

Van Emniyet Müdürlüğü Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapanlara yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Gürpınar ilçesinin Kurubaş mevkisinde 2 araç takibe alındı. Ancak ‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan 2 araçtakiler, yapılan takip sonucu yakalanarak durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda Afganistan ve Pakistan uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı. Durdurulan otomobillerin tekinden 1 kaçak göçmen çıkarken, diğerinin içinden 7, bagajından 3 kaçak göçmenin inmesi dikkat çekti.

Yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 11 kaçak göçmen işlemlerini ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, gözaltına alınan araç sürücüleri F.Ş. ve M.Ş. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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