Korona salgınının dünyada en etkili olduğu kent New York oldu.

ABD’de vakaların ve ölümlerin çoğu 21 milyon nüfuslu bu kentte yaşandı.

Fransa’da 11 milyonluk Paris, İngiltere’de yine 11 milyonluk Londra salgının kolay yayılıp kolay can aldığı kentler olarak dikkat çekti.

Bizde de vakaların yüzde 65’i 16 milyon kişinin yaşadığı İstanbul’da görüldü.

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Bu tablo bize şunu gösteriyor:

Virüs büyük kentleri seviyor.

Çünkü, büyük kentlerde önlem almak zordur.

Çünkü, büyük kentlerde işsizlik de, yoksulluk da diğer kentlere ve kırsal kesime göre yaygındır.

Çünkü, büyük kentlerde sağlık hizmetlerinden yararlanmak talebin yarattığı randevu sıkıntısı ve ulaşım güçlüğü nedeniyle pek kolay değildir.

Çünkü, büyük kentlerde çarşılar, pazarlar, toplu ulaşım araçları çoğu zaman tıklım tıklım doludur.

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Evet, virüsün büyük kentleri sevdiği gerçeğinden yola çıkarak önlemleri de buna göre almalıyız.

Örneğin İstanbul’un nüfusu artık kesinlikle artmamalıdır.

Kente göç etmek zorlaştırılmalı, özel izinlere bağlanmalıdır.

Buradan başka kentlere göç ise çeşitli primlerle teşvik edilmelidir.

Yine fabrikalarını, tesislerini İstanbul dışına taşıyacak sanayiciler de ciddi vergi kolaylıkları sağlanarak ödüllendirilmelidir.

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“Bir musibet bin nasihatten iyidir.”

Başta İstanbul olmak üzere tüm büyük kentleri nüfus bakımından küçültebilirsek virüs musibetinden gerekli dersleri çıkarmış oluruz.