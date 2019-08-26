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Ana Sayfa Yazarlar Bir Medrese Öğrencisinin Yeniçerilerle Kavgası (1808)
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Bir Medrese Öğrencisinin Yeniçerilerle Kavgası (1808)

Prof. Dr. Yılmaz Kurt
Prof. Dr. Yılmaz Kurt

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Osmanlı klasik eğitim sistemi medrese eğitimidir. Batılılaşma çabaları ile birlikte modern eğitim kurumları açılmaya başlayınca bunlara da mektep adı verilmiştir.

Medrese ve mekteplerde yapılan “iki başlı eğitim” Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun
çıkarılmasına kadar sürmüştür.

Fakir ve orta kesimden halk, çocuklarını ilmihal bilgilerini almak üzere mahalle
camilerine gönderiyor, çoğunluk bunu yeterli görüyordu. Bazıları ise aile bütçesine
katkı sağlasın diye cami okullarına bile göndermeden 6-7 yaşında çırak (şâgird)
olarak bir sanatkârın yanına veriyordu.

Medrese eğitiminin de dereceleri vardı. En üst derecesi ise Süleymaniye (Sahn-
ı Semân) idi. Arapça, Farsça, fıkıh, tefsir, hadis, hat, inşâ, hendese, hesap öğretmek
medreselerin temel görevi idi.

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Farsça’da “pişmiş” anlamına gelen “sûhte” halk arasında sohta, softa şeklinde medrese öğrencilerini ifade etmek için kullanılırdı. Bazen “sûhte” yerine “molla” dendiği de olurdu. Yoğun eğitim içerisinde sûhteler medrese ile cami arasında mekik dokurlar ve dış dünya ile ilgilenmek için fazla bir vakitleri olmazdı.

Mekteplerde ise çoğunlukla gayrimüslim çocukları ve bunların yanında üst düzey bürokratların çocukları okumaktaydı. Jöntürkler ve Abdülhamid karşıtları daha çok mekteplerden çıkmaktaydı. Bu sebepledir II. Abdülhamid döneminde Maârif Nâzırı Emrullah Efendi: “Şu mektepler olmasaydı, ben bu maârifi ne güzel idare ederdim” demişti. Ancak medrese öğrencilerinin de “sütten çıkmış ak kaşık” olmadıklarını tarihte iz bırakan “suhte syanları”ndan anlamaktayız. Mustafa Akdağ’ın yazdığı softa isyanları kanlı şekilde bastırılmış olmakla birlikte medreselerden zaman zaman sıra dışı öğrenciler çıkabilmekteydi.

III. Selim’in padişahlığının son yılları idi. 1808 yılının Haziran ayında bir suhte, bir kadın meselesinden dolayı yeniçerilerle kavgaya tutuşur. Olay yatıştırılır ancak 2 gün sonra suhte bu defa yine yeniçerilerle kavgaya başlar. Kavga sırasında suhte Boşnak asıllı bir yeniçeriyi bıçakla öldürür ve bir diğerini de yaralar. Yeniçerilerin 61. Bölüğü’nün bütün neferleri suhtenin üzerine saldırır. Suhte yakında bulunan SultanMehmed Camii’nin içine kaçar. Caminin bütün çıkışları yeniçeriler tarafından tutulur.

Yeniçeri Ağası’nın bulunduğu Ağa Kapusu’na haber salınır. Sekbanbaşı Ağa “kol ile” gelip durumu Şeyhülislâm Efendi’ye arz eder. Şeyhülislâm’dan bu mollanın vücudunun ortadan kaldırılmasının caiz olduğuna ilişkin fetva alınır. Vakit tam öğle namazı vaktidir. Suhte caminin müezzin mahfiline çıkar ve etrafına barut ve kurşun yığar. Tabancalarını doldurup üzerine gelirlerse baruta ateş ederek camiyi havaya uçurmakla tehdit eder. Kimse yanına yaklaşamaz. Caminin boşalması beklenilir. Yeniçeriler caminin bazı kilit noktalarına tüfenkli keskin nişancılar yerleştirirler.

Açılan karşılıklı ateş sonucu suhtenin etrafındaki barut ateş alır ve suhte yanmaya başlar. Suhte yanmakta olduğu halde cami dışına kaçmaya çalışırken kurşun ile
vurulup cami içerisinde helâk olur. Adı belirtilmeyen bu medrese öğrencisinin bu kanun ve töre dışı hareketi üzerine ilmiye sınıfının başı olan Şeyhülislâm Efendi hemen bütün medreselerin
araştırılması için emir gönderir. Sonuçta kefili olmayan medrese öğrencileri medreseden çıkarılır ve medreselere sürülen bu leke birkaç satır ile bile olsa tarih kitaplarında yerini alır (Câbî Ömer Efendi, Câbî Târihi, c.I, Haz. Mehmet Ali Beyhan, Ankara 2003, s. 179- 180).
Bu yıllar, yeniçerilerin azgınlıklarının, serkeşliklerinin Nizâm-ı Cedîd ile dengelenmeye çalışıldığı kritik yıllardır. Olay bir kadın meselesinden çıkmıştır. Medrese öğrencisi ve yeniçerilerin olaya ne şekilde ve ne oranda karıştıkları belli değildir. Olay yeniçerilerin serkeşliklerine karşı bir medrese öğrencisinin silahlı direnişi olarak da görülebilir. İşin sırrı belki de İstanbul Şer’iye Sicillerinden öğrenilebilecektir. Ama bizden bu kadar.

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Prof. Dr. Yılmaz Kurt
Prof. Dr. Yılmaz Kurt
Prof. Dr. Yılmaz KURT 1971 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni; 1983 yılında DTCF Tarih Bölümü'nü bitirdi. 2003 yılınd doçent; 2009 yılında Profesör oldu. Tarih Bölümü Başkanlığı ve Osmanlı Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Türk Tarih Kurumu, Çukurova Tarihinin Kaynakları dizisinde 6 kitabı yayınlandı. Osmanlıca Dersleri 1 kitabı 25. baskısını yaptı. Evli ve 2 çocuk, 5 torun sahibidir.

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