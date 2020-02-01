Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın hayvan hakları konusunda farkındalık yaratan projeleri birer birer hayata geçiriliyor.

Başkent’te ilk kez bir Büyükşehir Belediyesi’nin zehirlenen hayvanların yargılama sürecine müdahil olmasıyla başlayan çalışmalara Hayvan Çalıştayı ve ilk yardım eğitimleri eklenirken, sokak ve yaban hayvanlarını besleme uygulaması sayesinde de birçok hayvan özellikle kış aylarında yiyecek sıkıntısı çekmiyor.

AMAÇ YABAN HAYATI KORUMAK

Sokak hayvanları başta olmak üzere yaban hayatı korumak amacıyla yaban hayvanlarına yönelik besleme çalışmalarına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, kentin en ücra bölgelerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak ve yaban hayvanlarına gıda desteği sağlıyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Başkent’te yüksek rakımlı noktalarda bulunan göl, gölet ve ormanlık alanlarda yoğun kış şartları nedeniyle beslenme güçlüğü çeken tilki, yaban keçisi, domuz, kurt, yaban atı ve geyikleri de besliyor.

CAN DOSTLARIMIZIN SAĞLIĞI DA EMİN ELLERDE

Göksu Parkı başta olmak üzere sulak alanlarda yaşayan Karabatak, Ördek, Pekin Ördeği, Yeşilbaşlı Ördek, Amerikan Ördeği ve çeşitli bölgelerden göç ederek gelen kanatlı hayvanlar Aralık-Mart ayları arasında düzenli olarak beslenirken, besleme yapılan noktalarda kırığı, kanaması ya da açık yarası olan hayvanlara da uzman veterinerler tarafından sağlık müdahaleleri yapılıyor.

Kızılcahamam, Güdül, Beypazarı, Ayaş, Nallıhan, Çubuk, Çamlıdere ve Haymana ilçelerine de besleme desteği sağlanırken, Aralık ayından itibaren 2 bin 555 kilogram kaba yem, 400 kilogram kesif yem ve bin 415 kilogram da kedi ve köpek maması dağıtımı yapıldı.