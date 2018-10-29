Bir ihtimal daha var o da istifa mı dersin?

Siyasetçilerin sicilleri çok önemlidir.

Kazandıkları ve kaybettikleri seçimler sicillerine yazılır.

Ağızlarından çıkan söylemler halka verilen sözledir ki sicillerine en önemli yeri tutar.

Devlet Bahçeli’nin sicilini Cumhur İttifakından önce ve sonra diye ikiye ayırmak lazım.

Zannetmeyin ki MHP Yerel seçimlere tek başına girme iradesini ortaya koydu.

Bilin ki AKP ve Erdoğan , “tüm seçim bölgelerinde kendi adaylarımızı çıkartacağız” diye kapıyı kapattığı için bilin ki MHP açıkta kalınca yerel seçim ittifakı fikrinden vaz geçmek zorunda kaldı.

Bahçeli, “İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday çıkartmama” sözü vermesine karşın AKP tek bir ilçe ve il vermeyince MHP kendi kaderini çizmek zorunda kaldı.

Bakmayın siz Devlet Bahçeli’nin grup konuşmasındaki afra tafraya…

2013 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile “Andımız” okunması okullarda yasaklanınca bakın o tarihte Devlet Bahçeli Türk halkına ne söz vermişti:

“Sayın Başbakan (Recep Tayyip Erdoğan) bir gün iktidardan ayrıldığın dönemde eğer Cenabı Allah Milliyetçi Hareket Partisine iktidarı nasip ederse, nerede ikamet edersen et onun;

25 – 30 metre karşısına ‘Ne Mutlu Türküm’ yazmazsam namerdim. (Alkışlar)

Mahallenin ilkokula giden çocuklarını en az haftada bir gün o ikametgahın önünde Andımızı okutmazsam namerdim. (Alkışlar)

Devlet dairelerinde her yere TC’yi yazdırmazsam namerdim.

Bunların alayının hesabını da sormazsam namerdim…”

Bahçeli “iktidardan ayrıldığın dönemde” diyor ama iktidardan düşmesin diye de hem MHP’ye Cumhurbaşkanı adayı çıkarttırmadı hem de “adayımız Erdoğan” diye iktidarda kalması için MHP’yi seferber etti.

Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu…?

Ve 24 Haziran’da MHP’nin oyları ile Erdoğan ikinci ve son kez Cumhurbaşkanı seçildi.

Şimdi yerel seçim var önümüzde.

AKP kapıyı yüzüne kapatınca “ittifakı bozdum” diye MHP grubunda açıkladı ama dakikalar sonra da, “cumhur ittifakı devam edecek” dedi.

Siyasiler de vatandaşlar da şimdi merak ediyor ve şu sorular akıllara geliyor:

Devlet Bahçeli 2002 – 2017 yılları arasında 15 yıl Erdoğan’a çok sert muhalefet yaptıktan sonra neden yandaş oldu?

Erdoğan’ın elinde Bahçeli’yi zora düşürecek ne var?

Erdoğan elindeki bu kozu kullanarak mı Bahçeli’yi yanına çekti?

Bu soruların yanıtını hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz ve artık biliyoruz ki Bahçeli’nin asli görevi Erdoğan’ı Cumhurbaşkanlığı görevinde kayıtsız – şartsız desteklemektir.

Yerel seçim kampanyalarında eski Bahçeli’nin muhalefet yaparken ortaya koyduğu performansı beklemeyin.

Cılız bir muhalefet ile yerel seçimde Erdoğan’ı üzmeyecek, kızdırmayacak bir muhalefet çizgisinde olacaktır.

MHP için demem o ki; Devlet Bahçeli Genel Başkan olduğu sürece Türkiye’yi yönetmeye talip olmak hayaldir.

Bahçeli için demem o ki; Bir ihtimal daha var o da istifa mı dersin?