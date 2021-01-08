Ana Sayfa Güncel Haberler Bir haftadır kayıp olan Merve’nin, baraj gölünde cansız bedeni bulundu/ Ek fotoğraf
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Tolga TAHÇI / İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Konak ilçesi 2. Kadriye Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan yardım kolilerini almak isteyen vatandaşlar birbirleriyle yarışırken, koronavirüsün unutulduğu o anlar...
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