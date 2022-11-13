 Bİr hafta önce aldığı sadece 2 gün kullandığı kamyon, 30 saniyede çalındı

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Rojda ALTINTAŞ-Emin YEŞİL-Hami YEŞİLYURT/İSTANBUL, (DHA)- GAZİOSMANPAŞA’da, pazarcı esnafı Medeni Çiçek’in, bir hafta önce satın alındığı ve sadece iki gün kullandığı kamyonu çalındı. Park halinde kamyon 2 şüpheli tarafından yaklaşık bir dakika içinde çalındığı ortaya çıktı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kamyonun sahibi Medeni Çiçek ise kamyonu bulana 20 bin lira para ödülü vereceğini açıkladı.

Gaziosmanpaşa Cebeci Caddesi’nde 21 Ekim Cuma günü saat 23.37’de 2 şüpheli park halindeki kamyonu çaldı. Şüpheliler yaklaşık bir dakika içinde, kamyonun kapısını açıp çalıştırarak uzaklaştı.

Kamyonun sahibi pazarcı esnafı Medeni Çiçek, bir hafta önce satın aldığı kamyonunu sadece 2 gün kullanabildiğini söyledi. Şüphelilerin kamyonun çalındıktan sonra Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçtiğini belirten Çiçek, HGS ihlali nedeniyle ceza geldiği için anladıklarını ifade etti. Çiçek kamyonu bulanlara 20 bin TL para ödülü vereceğini açıkladı. Polis şüphelilerin kimliklerini belirlemek için güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Görüntülerde iki şüphelinin yaklaşık bir dakika içinde kamyonun kapısını açıp, çalıştırarak uzaklaştıkları görülüyor.

“KAMYONU 2 HAFTA ÖNCE ALDIM, SADECE 2 GÜN KULLANDIK”

Medeni Çiçek, ikinci el kamyonu 150 bin TL’ye satın aldığını ancak, tamir masraflarıyla 210 bin liraya mal olduğunu belirterek, “Daha bir hafta oldu, 2 gün kullandık, çalındı. Çocuğum akşam pazardan geliyor, saat 21.45’te park ediyor. Saat 23.40 gibi park ettiği yere geldim, orada olmadığını gördüm. Alıp götürmüşler. Kamerada 23.37’de kamyonun hareket ettiği görülüyor. Polise gittik, ertesi gün sabah geldiler. Kamera kayıtlarına baktılar. Polis kapının açıldığını söylüyor. Yüzleri gözükmüyor, iki kişi karşıdan geliyor, 30 saniye içerisinde kamyonu çalıyorlar. Şüphelendiğim biri yok, arabamı bulana 20 bin lira ödül vereceğim” dedi.

Çiçek’in damadı Hikmet Celen ise “Kamyonu genelde kapının önüne park ediyoruz. Yer olmadığı için caddeye park etmişler. Sonra çalındığını öğrendik. O gece Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçtiğini öğrendik” dedi.



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