Hani biz 68 kuşağıyız ya… “Özgürlük anlayışı bizimle birlikte tarih oldu” diyoruz ya… Woodstock Festivali/ Woodstock Music and Art Fair, 1969 yılında Bethel, New York’ta bir mandıra alanında yaşandı bitti diye hayıflanıyoruz ya…. Modern mutlak retçiliğin temellerini atan bir karşı kültür oluşum olan, Dünyanın, üzerindeki tüm bitki, hayvan ve insanlara ait olduğunu kabul eden apolitik bir görüşü paylaşan, kendilerine asla sınır koymayan, var olan tüm yetkilileri reddeden, komün hayatını savunan özgürlükçü bir hareket olan “Hippi yaşam tarzı” bizimle birlikte tarih oldu sanıyoruz ya … Katiyen öyle değil. İnsanlar 34 yıldır Allah’ın çölünde buluşup bir hafta boyu Hippi olarak yaşıyorlar.

Ekibiyle birlikte katılan, askerlik, Kadıköy Maarif Koleji”nden sınıf arkadaşım, ve mimar meslektaşım Sinan Sabuncuoğlu görseller eşliğinde anlattı. Sinan o gündür bugündür San Fransisco’da. UC Berkeley Department of Architecture sonrası, orada mimarlık mesleğini icra ediyor. Hani size; “Yetmişlik yaşam veteranları haftada bir buluşuyorlar” diye (https://sonsoz.com.tr/yetmislik-yasam-veteranlari-haftada-bir-bulusuyorlar/) anlatmıştım ya; İşte o Kadıköy Maarif Koleji 67_68 sınıfları arası haftalık zoom görüşmelerimizde, sunum yaptı Sinan; Burning Man, bir hafta boyu süren, sonunda yanıp biten, külleri çöle karışıp savrulan, geçici bir sanat olayı. Tanışmak, paylaşmak ve en önemlisi eğlenmek için çölde her sene 1 haftalığına kamp kuran, bir şehir yaratan insanların yarattığı güzel olay. Hiçbir kısıtlama olmadan, hiçbir ayrımcılık olmadan insanların istediğini yaptığı yer. Para konseptinin olmadığı, her şeyin paylaşmak ve eğlenmek üzerine kurulduğu, inanılmaz güvenli bir büyük parti.

Disorderly order/düzenli düzensizlik planlamasıyla uçsuz bucaksız çölde, her kes kendi alanında devasa installation’lar, helogram yapıtlar oluşturuyor,7X24 çılgınca eğlenirken tasarım doyumuna ulaşıyor. Giderken yakılacak müthiş design harikaları çıkıyor ortaya. Burning Man, her yıl Ağustos-Eylül aylarında Nevada’nın Black Rock Çölü’nde(

ABD’de, Nevada’nın kuzey batısında, Humboldt ve Pershing illerinde yer alan Büyük Havza’nın bir bölümünü kaplayan, lav yatakları ve alkali düzlüklerden oluşan 110 km uzunluğunda, 31 km genişliğinde 2600 km² yüzölçümündeki çorak bölge.) geçici olarak kurulan Black Rock City’de gerçekleştirilen bir etkinliktir. Genellikle festival olarak bilinse de organizatörleri Burning Man’in festival olmadığını söylemekte, etkinliği bir “toplum ve sanat deneyi” olarak tanımlamaktadır. Çölde vaha gibi bir haftada kurulup tamamlanan ve doğa olduğu gibi tertemiz bırakılan festival ilk kez 1986 yılında Larry Harvey ve arkadaşları tarafından organize edilmiş.

O zamandan beri her yıl Ağustos ayının son pazar günüyle Eylül ayının ilk pazartesi günü arasında düzenleniyor. Festivale katılabilmek için önceden rezervasyon yaptırmak ve bilet almak gerekmekte. Sinan’ın katıldığı geçen sene üç yüzün üzerinde kuruluş katılmış. Özellikle geceleri büyük eğlenceler ve törenler düzenleniyor. Her yıl çeşitli gündemi, teması olan festival bu yıl epidemi yüzünden yapılamadı.