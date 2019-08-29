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      Bir görevden alma hikayesi

      Nuri Kayış -
      HDP’li üç belediye başkanının görevden alınıp yerlerine kayyım atanmasına yönelik tartışmalar sürüyor.
      Yazarlar

      Tam bağımsız Türkiye

      Ahmet Saruhan -
      68 kuşağının ‘’Tam Bağımsız Türkiye’’ sloganı, caddeleri sokakları tüm ülkeyi marşları ile inletti. Muhteşem, göğüs kabartan, milliyetçi duyguları okşayan bir slogandı.
      Yazarlar

      Şam’a kadar yürüyelim mi?

      Ahmet Özal -
      Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Ocak 2018 tarihinde Yozgat’ta özetle şöyle konuştu:
      Yazarlar

      İcat, tasarım ve üretimin önemi

      Murat Özbülbül -
      Maalesef bizim kültürümüzde “başımıza yeni icat çıkartma” ve “eski köye yeni adet getirme” gibi yeniliği ve icat çıkarmayı olumsuzlayan deyişler vardır ve her yeni bir işe kalkışana da birileri kalkar muhakkak bu sözleri hatırlatır.
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