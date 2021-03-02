Bir galibiyetten daha fazlası…

Fenerbahçe iyi başladığı sezonda, özellikle Kadıköy’de aldığı ve çok da alışık olmadığı yenilgilerle eleştiri oklarının hedefinde yer alma durumuna geldi.

Oysa Sarı Lacivertli takım, beklenenin aksine dış saha maçlarında adeta fırtına gibi esti ve yalnızca bir kez kaybetti. Son gittiği Trabzonspor deplasmanının dışında 29 puanı hanesine yazdıran Erol Bulut’un öğrencileri, aynı başarıyı Kadıköy’de gösteremedi. Aldığı toplam altı yenilginin beşini içeride yaşayan Fenerbahçe Trabzon deplasmanına da işte ruh haliyle gitti.

İçeride oynadığı son Göztepe maçında da kaybeden Sarı Lacivertliler, “Olmak, ya da olmamak” parolasıyla çıktığı rakibinin karşısında oyunun büyük bölümünde oyunu domine eden taraftı.

Dediğim gibi bu mücadele kelimenin tam anlamıyla bir varoluş mücadelesiydi. Çünkü kaybetmek, zirve mücadelesindeki rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray’ın seri galibiyetlerle devam ettiği bu yolda hayli geriye atacaktı Fenerbahçe’yi. Ancak beklenen olmadı ve umulandan farklı bir 11’le sahaya çıkan Sarı Lacivertli takım Pelkas’ın golüyle kazanmayı bildi.

Bu galibiyet, geleceğini karartma noktasına gelen Erol Bulut’un kredisini arttırmış oldu. Aksine bir sonuç halinde, Erol Bulut’un biletinin daha uçak havadayken kesileceğini sanırım kendisi dahil herkes biliyordu.

Şimdi ne olacak Fenerbahçe bu galibiyetten alacağı ivmeyle yarıştaki iddiasına tutunup yola devam mı edecek? Yoksa, bu maç alınan bir deplasman galibiyeti olarak fikstüre eklenip geçecek mi bunu hep birlikte bekleyip göreceğiz. Sizi bilemem ancak ben bu maçın Fenerbahçe için sadece bir galibiyetten çok daha fazlası olduğunu düşünüyorum.

Fenerbahçe ve futboldan söz etmişken kısaca, İngiltere’de sosyal medya üzerinden ırkçı bir saldırıya maruz kalan milli futbolcu Colin Kazım-Richards olayına değinmek istiyorum.

Dünyanın en aşağılık eğilimlerinden biri olan ırkçılık adına sosyal medya üzerinden yapılan bu saldırıya Colin Kazım cevabını yine aynı mecradan yaptığı paylaşımla verdi. Fenerbahçeli ve Galatasaray’da bir dönem oynayan ve şu sıralarda Derby County forması giyen milli futbolcuya, bazı kendini bilmez kişiler siyahi ve Pakistanlılar için kullanılan aşağılama sıfatı ‘Paki’ sözcüğüyle sataştı. Milli Takımımızın destek amaçlı paylaşımını retweet eden Kazım üzerine de “Türk olmaktan ve Ay Yıldızlı bayrağımdan her zaman gurur duydum ve duymaya da devam edeceğim” diye yazdı. Bu tepkiye takımı Derby County de destek verdi ve “”Yaşananlardan tiksinti duyuyoruz. Spor ve toplum içinde ırkçılığa yer yoktur. Kulübümüz ayrımcılık ve ön yargılı hareketlere yönelik sıfır tolerans politikası yürütmektedir” dedi.

Ben de buradan bu çağdışı yaklaşımı lanetliyor, sevgili Colin Kazım’a da verdiği anlamlı mesajı nedeniyle kutluyor, “Yanındayız” diyorum.

Kalın sağlıcakla…