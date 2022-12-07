BİR FİLMDEN ÇOK DAHA FAZLASINI SEYRETTİM…

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Beyaz perdede sarkazm, narsisim, metafor ve oksomiron kullanımı velhasıl beni saran her türlü gıcıklığı kapsama alanına alan Pedro Almodovar üzerine usta tanımam. Hazretin yeni filmini özlemle beklerken bir de ne göreyim. Ustanın değişmez yıldızları Penelope Cruz eksantrik yönetmen, Antonio Banderas havalı star rollerinde Competencia Oficial (Resmi Yarışma) filmindeler…2021’deki Venedik Film Festivali’nde yer alan film gecikerek bize gelmiş. Yarıştığı yılın en sevilen filmlerinden olan Arjantin sinemasının ünlü yönetmen ikilisi Mariano Cohn ve Gaston Duprat’ın beraber yazıp yönettikleri komedi, buram buram Almadovar kokuyor… Filme dair sinema yazarı Muammer Brav; “80 yaşına girmiş çok zengin bir iş adamı, kendinden sonra adının hatırlanması için ilginç bir seçim yaparak ülkenin en iyi yönetmenine bir film çektirmeye karar veriyor ve eğlence başlıyor! Nobelli bir yazarın romanı büyük bedellerle satın alınıyor, Cannes ve Venedik ödüllü ünlü bir yönetmenle anlaşılıyor.

Yönetmen de iki bol ödüllü oyuncuyu seçerek yola çıkıyor. Oyunculardan biri ülkenin en büyük starı, diğeriyse en saygın aktörü. İki aktör ve yönetmenin provalara başlamasıyla da olaylar birbiri ardına gelişiyor. Şişik egolar, ünlü kaprisleri, tanrıcılık oynamalar ve daha neler neler…” Daha önce ülkemizdeki festivallerde keyifle izlediğimiz The Distinguished Citizen ve My Masterpiece filmleriyle hatırlayabileceğiniz Mariano Cohn ve Gaston Duprat ikilisinin ülkeleri Arjantin’de geçen önceki filmlerinin aksine Resmi Yarışma, İspanya’da çekilmiş. Neredeyse tamamı aynı çarpıcı mekanda geçen (ama ne mekan!) filmde yönetmenler, çok sevdiğimiz üç oyuncuyu başrole yerleştirmiş.” yazımda Paralel Anneler filminin kraliçesi olarak söz ettiğim Penelope Cruz bu filmde eksantrik yönetmeni canlandırırken adeta rahmetli Aysel Gürel’i onca yıldan günümüze taşımış… Şarap misali yıllandıkça güzelleşmiş, yaş alırken oyunculukta baş almış, rol aldığı Almadovar filmlerindeki tiplemelerinden esintileri buraya taşımış, belki de filmolojisinin en başarılı rolünü oynuyor.

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Penelope Cruz ve bu filmde havalı starı oynayan Antonio Banderas’la en son Büyük usta Almadovar’ın depresyondaki bir yönetmenin arayışlarını anlatırken, kendi hayat hikâyesinden de pasajlar sunduğu filminde beraber oynamışlardı. Birbirlerinin bakışlarından tabir caizse nem kaparak müthiş bir oyunculukla durum komedisi yaratıyorlar sunuyorlar. İçinize doğru gülmek istiyorsanız kaçırmayın seyredin….