Zaman zaman yetkili ve etkili makamlardan, devleti de bir şirket gibi yönetmek gerektiğine dair beyanlar duymaktayız.

Bu tip beyanları ortaya koyanların “devlet” ile “şirket” kurumları arasındaki muazzam büyüklükteki farkı bilmediklerini düşünüyorum.

Bir kere devletin amacı “hizmet” şirketlerin amacı ise “kâr” etmektir.

Şirket ortakları sadece sermayeleri ile sınırlı bir sorumluluğa sahipken, devletin vatandaşlarının sorumluluğu sınırsızdır. Eğer bir şirket batarsa ortaklar sadece ve sadece koydukları sermayeyi kaybederler, oysa bir devlet batarsa vatandaşlar tüm mal, mülk, servet, ırz, namus ve hatta canlarını bile kaybederler.

Devlet kural koyar, şirketler ise devletçe konulmuş kurallara uyar.

Devletin legal “güç kullanma”, “ceza kesme” ve hatta “can alma” yetkisi vardır şirketlerin böyle bir yetkisi olması düşünülemez bile.

Devlet vergi salar, vergi toplar şirketler ise vergi öder. Devletin temel geliri vergidir, vergi devlet için bir gelir kalemidir, oysa şirketler için vergi bir gider kalemidir.

Para basma yetkisi devlete aittir, devlet istediği zaman, istediği kadar para basabilir oysa şirketlerin para basma yetkisi yoktur.

Şirketlerin hissedarları vardır ve bu hissedarlar istedikleri zaman hisselerini istedikleri kişiye satarlar ve yahut şirket yeni hissedarlar alabilir, oysa hiç kimse sahip olduğu vatandaşlığı satamaz.

Şirketlerin bir piyasa değeri vardır, şirketler gerçek yada tüzel kişilerce alınıp satılabilir oysa bir devletin piyasa değeri yoktur ve bir devletin alınıp satılması asla mümkün değildir.

Devletin iş ve eylemleri bir ülkedeki tüm vatandaşların hak ve menfaatlerini olumlu yada olumsuz yönde derinden etkiler, oysa bir şirketin iş ve eylemleri sadece ortak, çalışan ve müşterilerini etkileyebilir.

Şirketler zarar ederse sermayelerini yitirip iflas edebilir oysa devletlerin sermayesi yoktur bu yüzden zarar ederek iflas etmeleri mümkün değildir.

Devletler zarar ettiği için değil diğer devletler ile rekabet edebilecek güçte olmadığı için ve çoğu zaman da fiilen başka devletlerce işgal edilerek yok olur.

Şirketler kâr elde ettiğinde bunu sadece hissedarları ile paylaşır devlet ise güç elde ettiğinde bunu tüm vatandaşlarına yansıtır. Demokratik devletlerde bu yansıma adil olur, güç ve refah bütün topluma yayılır, antidemokratik devletlerde ise bu yayılma sınırlı, dar bir kesime yönelik olur.

Madde madde saydığım bu farklılıklar devlet ile şirket yapıları arasındaki muazzam farkı sergilemeye sanırım yetecektir.

İşte bu farklılıklar yüzünden devlet devlet gibi yönetilmeli, şirketler ise şirket gibi, ikisini birbirine karıştırmaya çalışmak sadece başarısızlık getirmez aynı zamanda bir ülkenin tüm vatandaşlarının gelecek, hak ve menfaatlerini de tehlikeye atar.

Hele hele devleti şirket gibi yönetmeye maceraperest politikalar uygulamaya kalkmak çok tehlikelidir! Tabiri caizse şirketin maceracı işlere girişmesi rulet oynamaksa devletin maceracı işlere girişmesi Rus ruleti oynamaya benzer birinde sadece koyduğun parayı kaybetme riskin varken Rus ruletinde kurşun beynini dağıtır, sadece paranı değil canını da kaybedersin!

Diğer yandan bir devleti şirket gibi yönetmeye kalkmaktan murad edilen edilen nedir? Devleti kâr eden bir kurum haline getirmek midir amaçlanan, yoksa bir aile şirketinin patronu gibi kimseye danışma zorunda olmadan tek başına karar alma yetkisine sahip olma ve kimseye hesap verme zorunluluğu taşımama hevesi midir?

Devleti şirket gibi yönetmeye heveslenenlerin bu soruya yanıt vermesi gerekmez mi?

Devleti kâr eden, yahut da kâr etmeyi amaçlayan bir kurum haline getirirseniz sosyal devlet ilkesi ne olacak? Mesela okulları kâr etmiyor diye kapatacak, yahut da yaşlıların bakımını zarar ediyor diye ihmal mi edeceksiniz?

Kâr etmesi mümkün olmayan güvenlik, adalet, sağlık, eğitim ve benzeri hizmetleri yerine getirmekten imtina mı edeceksiniz?

Sanıyorum ki devleti şirket gibi yönetmeye kalkanlar tek patronun egemen olduğu aile şirketlerinin yönetim biçimine öykünüyor, dilediği kararı kimseye sormadan almak ve kimseye hesap vermemek gibi bir hevese kapılıyor.

Böyle düşünenlere bu devletin kimsenin babasının malı olmadığını, koskoca bir ülkenin 80 milyon vatandaşına hizmet etmek üzere kurulmuş bir devlet olduğunu hatırlatmak isterim.