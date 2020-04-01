Sağlığımız açısından salgının yayılmasını önlemek adına getirilen kısıtlamalarla dışarı çıkamazken gönüllülük esassına dayalı karantinalı günler devam ediyor.

Bir türlü kontrol edilemeyen küresel kaosa dönüşen virüsün bizleri kopardığı; toğrağa, ağaca, güneşe, havaya, hayata geri dönme isteğimiz.

Bugün farklı bir şey yazmak istedim. Evlerimizde dahi maskeli, sosyal mesafeyi korumak adına tedbir amaclı yanlız oturduğum odamda kültür sanat çağrılarına da belgesel izleyerek olumlu yanıt veriyorum.

İzledikçe neden bu başyapıtı önceden fark etmedim diye yakınmadım değil.

Üstelik; okumayı, araştırmayı ve öğrenmeye açık biri olarak.

Oturduğunuz odalarınızda beklemekle üzerinize çöken yorgunluğunuza iyi gelecek, ufkunuzu açacak yapımı 3 yılda tamamlanmış 54 farklı ülkeden havadan çekilen görüntülerle görsel bir şölene götürecek bir çalışma.

Home(yuva)

2009 yapımı olan Home(yuva) belgeselin yönetmenliğini Yann Arthus-Bernthart üstlenmiş

Sayısını bilmediğimiz bir çok çeşit hayvanlar, bitkiler göreceksiniz.

Bu başyapıtta daha önce görmediğimiz dünyamızın mucizevi güzeliklerinden sokaklar, bulutlar, yağmur, ırmaklar, denizler, okyanuslar, buzullar, çöller, nehirler göreceksiniz.

Dünya ile bağlantımızı kopardığımız bu zaman aralığında bu belgesel sizi eksikliğini hissettiğiniz doğayla odanızda başbaşa bırakıyor

İnsanın doğa ile hikayesi

İnsanoğlunun dünya nereye gidiyor sorusuna cevap aradığı bu zorlu günlerinde

‘Kainatın mucizesi yaşam yaklaşık 4 milyar yıl önce ortaya çıktı; biz insanlarsa yanlızca 200 bin yıl önce. Yine de yaşam için temel olan dengeyi alt üst ettik’.

Doğanın insanla ilk ilişkisini ve başlangıç hikayesini bu cümlelerle dile getiriyor.

Avcılık ve toplayıcılıktan, tarım devrimiyle yerleşik hayata geçen insanların günümüzde ki yoğun şehirleşme, enerji ihtiyaclarını tüketmekle dünyayı nasıl talan ettiğinin serüvenini anlatıyor.

Lüks hayatın doğayla başından beri olumsuz bir yapılanmanın içerisinde olduğu vurgusunu yapıyor.

Yüzyıllar içerisinde dünyanın kötü yöne giden gidişatını merak ediyorsanız?

Doğayı, yaşamı ucundan tutup zarar veren tek canlı olan biz insanların buna neden olacağını göreceksiniz.

‘Bu atmosferin sınırları yok ve bu hepimizin paylaştığı servet’.

Daha fazla ipucu vermek istemiyor izlemek isteyeceğiniz belgesel ile sizi baş başa bırakıyorum.