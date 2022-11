BİR BARDAK ÇAY İÇMEK 20 TL

- Reklam -

Powertec Cafe İşletmecisi Taner İlçi,” Gider ve maliyet çok fazla. Bir işletmede aylık elektrik 70 -80 bin TL aralığını bulabiliyor. Bu duruma bir de personel gideri ekleniyor. Asgari ücrete birde zam konuşuluyor. Asgari ücrete zam geldiğinde biz menüyü tekrar zam yapmak zorundayız. Maliyetlerimizi kurtarmadığı zaman bizde menü fiyatlarını güncellemek zorunda kalıyoruz. Bir bardak çay geçen sene 7 TL ise şu an 20 TL olmak zorunda. Bir yılda olan fark bu şekilde. Bunları yapmadığımız da işletme zarar etmekten ziyade içeri girmeye başlıyor. Bu durumda dayanma gücümüzü zorluyor ”dedi.

Ali Baran Fayık

Dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılar ve ülkemizde artan enflasyondan dolayı temel gıda ürünlerine gelen zamlar hem tüketiciyi hem de hizmet sektörünü olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Temel gıda ürünlerine yansıyan zamlar hizmet sektörünün menü fiyatlarına zam olarak yansıtmasına neden oldu. Bu bağlamda açıklama yapan Powertec Cafe İşletmecisi Taner İlçi,” artık bir bardak çay 20 TL ve kişi başı kahvaltı 125 TL” dedi.

- Reklam -

HİZMET SEKTÖRÜ ÇOK ZOR

Powertec Cafe İşletmecisi Taner İlçi,” Bulunduğumuz hizmet sektörü artık birçok meslek grubunun zorluğu konusunda başı çekiyor. Çok zor bir meslek grubu haline geldi. Özellikle pandemiden sonraki dönemde her geçen gün zorlaşıyor. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullar ve artan maliyetler bizi çok zorluyor. Powertec kurulalı bir yıl oldu. 25 yıllık bir iş tecrübeniz var. Onu buraya yansıtmaya çalıştık. Kuruluş amaçlarımızdan biri de fabrikasyonun gıda sektörüne atılıp istihdam sağlamasıdır. Bunu en iyi şekilde en kısa zamanda yaptığımız işlerle göstermiş olduk” dedi.

ÜRÜNLERE HEP ZAM GELİYOR

İlçi,”Fakat şu anda bulunduğumuz ekonomik durum çok zor. Hizmet sektöründe 25 yıldır ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Üç defa zam geçtik. Belli zamanlarda menüye etiket basıyoruz çünkü her şeye zam geliyor. Bir hafta önce aldığımız ürünler diğer hafta çok farklı bir fiyatla alıyoruz. Yaklaşık yüzde 30 yüzde 50 oranında zam geliyor. Önceden ayda ya da yılda girdiğimiz fiyat oranlarında yüzde 300 karımız olurken şu an bütün herkes içeriye girmeye başladı. Kurtarmadığı için menü ve fiyatlarla oynamaya başladık. Pandemi sonrasında eleman bulamamaya başladık. Pandemi de kapalı olmasından dolayı sektörde çalışanlar farklı sektörlere yönelmeye başladı. Burada çalıştıracak eleman bulamadığımız için çok zorlanıyoruz. Geleceği olmayan bir sektör olarak görülüyor. Yaş grubu oranında düşme yaşandı. Bu yaş skalasıyla da tam hizmet veremiyoruz. O işletmeler şu an self servis konumuna geçiyor. İşletmeciler artık müşterileri bekletmek durumunda kalıyor. Az eleman ile çok iş yapılmaya çalışılıyor ”ifadelerini kullandı.

GİDER VE MALİYET ÇOK FAZLA

Şu an zincir olan kahve ve restoran işletmelerinin her yere açıldığını belirten İlçi,” Yılların deneyimli firmaları bile self servis olmaya başladı. Yani bir kısıtlamaya gidildi. Yılların deneyimli firmaları mutfaklarını kaldırarak bu sisteme geçmeye başladı. Biz yine de kalite ve hizmetimizden ödün vermemeye çalışıyoruz. Ben şef arkadaşlarımla birlikte servise giriyoruz. Ben işletmeci olduğum halde servis yapıyorum. Ben her şeyi kontrol etmek zorundayım ve servisi kontrol ediyorum. Yoksa aksaklık yaşanabiliyor. Gider ve maliyet çok fazla. Bir işletmede aylık elektrik 70 -80 bin TL aralığını bulabiliyor. Bu duruma bir de personel gideri ekleniyor. Asgari ücrete birde zam konuşuluyor. Asgari ücrete zam geldiğinde biz menüyü tekrar zam yapmak zorundayız. Maliyetlerimizi kurtarmadığı zaman bizde menü fiyatlarını güncellemek zorunda kalıyoruz. Bir bardak çay geçen sene 7 TL ise şu an 20 TL olmak zorunda. Bir yılda olan fark bu şekilde. Bunları yapmadığımız da işletme zarar etmekten ziyade içeri girmeye başlıyor. Buda dayanma gücümüzü zorluyor. Emeğimizin karşılığını alamıyoruz” dedi.

ORTA KESİMİN ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ

İlçi,”Orta kesimin alım gücü düştüğü için daimî müşterimiz veya her akşam gelen müşterimiz azalmaya başladı. Bulunduğumuz bölge itibari ile de zengin veya lüks bir bölge değil. Bu insanları artık görememeye başladık. Bu durumun en büyük sebebi de ekonomik koşullar ve fiyat artışlarıdır. Bütün bu etmenler birbirini etkilediği için insanlar eskisi gibi restoran ve kafelerde vakit geçirmiyor. Özellikle kafe sektöründe her şey maliyet. Peçetenin, ıslak mendilin, şekerin özellikle ıslak mendilin maliyeti 0,25 TL. Küçük gibi duruyor ama büyük maliyetler. Özellikle personel yaş grubu küçük olduğu için iki kişiyle çevireceğim servisi beş kişi ile çevirmek zorunda kalıyorum ”diye konuştu.

KAHVALTIDA KAZANCIMIZ YOK

İlçi,” Kahvaltımız çok kaliteli ve kaliteden kısamıyoruz. Bu konuda ödün vermiyoruz. Şu an müşteri kanadına yönelik gündemimizde olan seçmeli kahvaltı ve israfın önüne geçmektir. Yıllardır bir israf var ama dört kişi iki kişilik kahvaltı menüsü ile yapıyor. Bizim kahvaltıda herhangi bir kazancımız veya kararımız yok. Bizim tek kararımız kişi başı vermek. Kahvaltı fiyatımız kişi başı 125 TL oldu. İnsanlar bunu kabul etmek istemiyor. Dört kişi geliyor ama iki kişilik yeter diyor. Biz bu durumu kabul etmediğimiz de doğal olarak onlarda gelmiyor. Seçmeli kahvaltıya geçilirse işletmeye kanadındaki kardan ziyade israfın önüne geçilmiş olur. Seçmeli de yine işletmemizi kurtaracak bir fiyat yazılırsa tabii ki israfın önüne geçebiliriz ama böyle olması zor görünüyor” ifadelerini kullandı.

ÜRÜNLERİ ALIRKEN KAZANIYORUZ

Geçtiğimiz dönemlerde her hafta ürünlere yüzde 30 yüzde 40 zam geldiğinin altını çizen İlçi,”Şu an biraz durmuş durumda. Biz bu durumu her an müşteriye yansıtamıyoruz. Belirli bir zaman geçtikten sonra zorunlu şekilde yapmak zorunda kalıyoruz. Bu sektörde şu durum yaşanmaya başladı: alırken kazanma dönemi başladı. Kendimiz araştırıp ürünü kendimiz alıp getirirsek burada bir kazanç elde ediyoruz. Altı ay önce halden aldığım 2 bin TL’lik ürün beni bir hafta idare ederken aynı ürün 6 bin TL oldu. Yetmediği olduğu zamanda da manavdan destek alıyoruz. Günlük fiyat değişiyor” dedi.

AÇIK BÜFE MALİYETLİ OLUYOR

Sipariş verilen kahvaltılar kişi sayısına göre ayarlama yapıldığını söyleyen İlçi,” Gıda ürünlerinin üzerine ekmek kırıntısı düşebiliyor, mecburen geri döndürme şansımız olmuyor. Bir tek zeytinleri geri dönüştürebiliyoruz. Geri kalan diğer ürünler ise sokak hayvanları veya ihtiyaç sahiplerine ayırıyoruz. Çöpe dökmüyoruz. Örnek vermek gerekirse dört kişilik bir kahvaltıda tereyağını dört adet koyuyoruz. Sayıya göre artış gösteriyor. Göze hitap etmediğinde de insanlara az geliyor ve bunu tercih etmiyor. Seçeneği ve gidebileceği yer çokluğundan sizi tercih etmiyor. Açık büfe daha maliyetli oluyor. Orada miktarı ayarlamak da problem yaşıyorsun veya geniş kapsamlı geceden hazırlık yapmak gerekiyor. Haftaya yaymak gerekiyor. Açık büfe işletme noktasında daha büyük bir maliyetli oluyor. Onu yapmaya çalışanlar da şu anda geri dönüş yapıyor. Kademeli sisteme geçiş düşünülüyor ama tabii ki maliyet noktasında bizi kurtardığı zaman geçilebilir. Mantıklı güzel bur uygulama ama yapılabilmesi zor. Müşteri anlamında yiyeceğini söyleyebilmek güzel ama işletme olarak maliyet noktasında sıkıntı yaşatabilir. Maliyet açısından bizi kurtaracağını zannetmiyorum. Dört kişiye iki ya da üç kişilik kahvaltıyı kabul ettiğimizde oradaki gider noktasında biz zarar ediyoruz. Çünkü orada harcanan ürün maliyeti noktasında bizi kurtarmıyor. Kahvaltı için tek kurtarabildiğimiz yani maliyeti kurtara bildiğimiz tek yön kişi başı ücret almamız. Bütün mekânlar böyle uyguluyor” diye konuştu.

ÇALIŞANLARIN MASRAFI AYLIK 250 BİN TL

İlçi,”Birçok kafede artık sıcaklar dediğimiz ürünler kahvaltı ile beraber gelmiyor. Ayrı bir ücret talep ediliyor. Başta da dediğim gibi bulunduğumuz konum itibari ile yaşayan kesimin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bol ve uygun vermeye çalışıyoruz. Maliyetler her geçen gün artıyor ve düşecek gibi gözükmüyor. Bizim maliyetler açısından bu konudaki çözüm önerisi olarak menüdeki fiyatları yükseltmek. Burada 30-32 kişi arası çalışan var ve aylık 250 bin TL gideri oluyor. Bu insanlar çay değil mekân satıyor gözüyle bakıyor ama bunları da düşünmeliler. 80 bin TL elektrik, 115 bin TL kiramız oldu. Bizim burada çözüm önerimiz hizmet ve kalite diyebilirim. İnsanların misafirleri veya haftada bir kafede kahvaltı yapmak istediğinde tercih ediyor. Hem lezzet hem de fiyat olarak bizim kahvaltımız güzel. Sunumla ve reklamlarla insanları çekmeye çalışıyoruz. Her gün gelip kahvaltı yapan müşterilerim vardı ama şimdi hiç çıkmayan insanlar da var. Bunlar ciddi anlamda bir problem.

Biz müşteriye yönelik çözüm önerileri sunuyoruz. Bir şeyleri dayatmamaya çalışıyoruz. Birçok işletmenin ücretli sunduğu ürünleri biz ikram edebiliyoruz. Sayı olarak fazla ama ürün olarak az tercih ettiklerinde geri kalan kişilere uygun fiyatlı ürünleri söyleyip çözüm üretebiliyoruz. Bazen zararımız da olsa kırmamaya çalışıyoruz. En basitinden kahve dolara endeksli. Her şey ekonomiye bağlı. Para akışı güzel ve hızlı olan bir sektör olduğu için zamanında birçok kişi bu işi yapmaya başlamıştı. Ama şimdi insanlar bu sektörden çıkmak için mücadele ediyor. Şu an birçok kafe işletmesini devrediyor. Sektör kalıcı çözüm üretmektense bu yöne evriliyor. Sektörün kalıcı çözümü yok çünkü her şey günlük olarak değişiyor” dedi.