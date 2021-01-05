Bir bakışta 2020…

Efendim, 2021 yılının ilk birlikteliğinin ilk satırlarından hepinize sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum. 2020 neredeyse hepimizin hatırlamak bile istemeyeceği tatsız olaylarıyla birlikte ardımızda kaldı.

Evet yılın bu ilk yazısında uzun uzun, detay detay olmamak şartı ve satır başlarıyla 2020 yılında ülkemizde yaşanan spor olaylarına bir bakalım istiyorum.

Sanırım Coronavirüs’ün her konuda olduğu gibi sporda da dünyayı allak bullak ettiğini söylememe gerek yok. Neredeyse tüm dünyada ve hemen her branşta tamamlanamayan liglerin oluşturduğu bir sezon yaşadık.

Popülaritesi ve yaygınlığı nedeniyle kuşkusuz en çok konuşulan branş futboldu tabi ki. Bu anlamda yılın tartışmasız en önemli olayı 13 ülkede gerçekleşmesi beklenen ve ülkemizin de içinde bulunduğu yapılamayan 2020 Avrupa şampiyonasıydı. Pandemi nedeniyle organizasyon 2021 yılında yapılması kararlaştırıldı.

Boksun asla unutulmayacak abidesi ve yaşamını içeren, ‘Altın kalpli eldiven’ adlı kitabını yazma onuruna sahip olduğum Garbis Zakaryan ve Türk güreşinin efsane isimleri Vehbi Akdağ’la Reşit Karabacak’ı 2020’de ebediyete yolculadık.

Diğer acı kayıplarımız da genç yaşta yitirdiğimiz spor spikerleri Emre Gönlüşen ve Dilay Kemer kardeşlerimiz oldu.

Milli sporcumuz Fatma Damla Altın pentatlonda ülkemize tarihte ilk altın madalyayı kazandırdı.

Esra Bayrak Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’nda 60 metrede dünya şampiyonu oldu.

Süper Lig’de Medipol Başakşehir, sezon bitimine bir hafta kala zafere ulaşarak, şampiyonluğa uzanan 6. takım olarak Türk futbol tarihine geçerken, Ziraat Türkiye Kupası, finalde Aytemiz Alanyaspor’u deviren Trabzonspor’un oldu.

TFF, Süper Lig’i son üç sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor, HES Kablo Kayserispor ve MKE Ankaragücü’nün, yaşanan pandemi nedeniyle ligden düşürmedi. TFF 1. Lig’den gelen Fatih Karagümrük, BB. Erzurumspor ve Hatayspor’la birlikte Süper Lig’de 21 takımlı bir sezon start aldı.

19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımımız, finalde Sırbistan’ı yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

9 yıl aradan sonra yeniden İstanbul Park’a dönen Formula 1 Türkiye Grand Prix’sini Lewis Hamilton kazandı. İngiliz pilot bu sonuçla 7. kez Dünya Şampiyonluğuna uzandı.

Doğrusunu söylemek gerekirse daha pek çok önemli olay var. Ancak, satırlar sınırlı olunca elden fazlası gelmiyor ne yazık ki.

Kalın sağlıcakla…