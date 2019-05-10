Bir avuç kuruş için milyarlar gidiyor

Hamdolsun, yine kurların tsunami boyu dalgalandığı bir haftayı geride bıraktık.

Onca faiz artışları, sıkı para politikaları işe yaramadı, piyasalar bildiğini okudu, kurlar geçen Ağustos ayındaki rakamlara geri geldi.

Kurlardaki oynamaları dizginlemek adına Merkez Bankası geçen Perşembe günü iki karar aldı. İlkinde piyasaya para vermeyi durdurmak için haftalık repo ihalelerine süresiz ara verdi.

Sonuç bir anlamda örtülü faiz artırımı olan bu uygulamada para olmayınca borçlanma faizleri yüzde 25.5’e çıktı. Ancak bu karar piyasalarda beklenen etkiyi yapmayınca bu defa bankaların zorunlu karşılıklarıyla oynadı.

MB’den yapılan açıklamada, “piyasaya 2,8 milyar dolar likidite verilmesi, piyasadan 7,2 milyar TL tutarında likidite çekilmesi, yabancı para zorunlu karşılık oranlarında yapılan değişiklik sonucunda ise piyasadan 3 milyar dolar likidite çekilmesi beklenmektedir” denildi.

Paralara bakar mısınız, bir avuç kuruş için, doların, avronun zıplamaması için milyarlarca lira bir o kadar döviz, dış piyasalara gidip geliyor, milyon değil milyarca dolar çözülüyor.

Gelinen nokta: (Cuma sabahı 11.00 itibarıyla) dolar; 6.25’den 6.14’e, avro; 7.03’den 6.90 liraya indi.

İlerleyen saatlerde, günlerde ne olur, geçen sonbahar gibi daha büyük gerilemeler sağlanır mı, MB ani kararlar almaya devam eder mi ya da daha da yükselir mi bilinmiyor.

SONRASI MEÇHUL

Milli paramız bu dalgalanmada ne kadar değer kaybettiğini bir kenara bırakalım bizler neler kaybediyoruz ve daha da kaybedeceğiz?

Yeni bir iç veya dış veride, polemikte lira hop yine tepe bayır aşağıya inecek, toparlanması için tekrar benzeri kararlar alınacak, işin reel tarafı yanı üretim ve tüketim boyutu geride kalacak, ekonomi küçüldükçe küçülecek, 1990’lı yılların ünlü faiz-kur-borç sarmalı bizi ayağımızdan yakalayıp yerden yere vuracak.

Bedeli ne oluyor? Bankalar vatandaşın kredi taleplerini geri çeviriyor, tasarruflar kaçmasın diye liraya verilen faizi yükseltiyor, para bulmak için gecikmiş alacakların üzerine daha fazla gidiyor. Sistem adam akıllı tıkanıyor. Giden para da gelmiyor.

Herkes alacağıyla, vereceğiyle, karşılıksız senetler, çeklerle, ödenemeyen banka ekstreleriyle “inceldiği yerden kopsun” diyerek baş başa kalıyor.

BAĞIŞ EŞİTTİR OY

CHP yenilenecek İstanbul seçimleri için aday Ekrem İmamoğlu için en az 20 liradan başlayan (en yüksek 5 250 lira) bağış kampanyası başlattı. Gerekçesi, seçim yenilemelerinde partilerin Hazine’den yardım alınmaması.

Kampanya anında ilgi gördü, onlarca insan bankalar üzerinden para göndermeye başladı. Umarız CHP yönetimi ara sıra yapılan bağış tutarını ve katılanların sayısını açıklar, biz de bunu en az ikiyle, üçle çarparak İmamoğlu’nun alacağı oyu hesaplarız.

Acaba AKP tarafı böyle bir kampanya başlatsa nasıl bir sonuç alır? En azından MHP’liler para gönderir mi?