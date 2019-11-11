İrfan ordumuzun anıt ismi Prof.Dr.Yahya Akyüz,şöyle demekte:
“Kulak ver dinle, bak ne söyler bize şu güzel ve bilge papağan?
Papağan der ki:
Doğayı sen bozdun, onu sömürdün,/ Bununla da övündün,/Bununla da övündün ey insan!
Dünya elden gidiyor gidiyor, farkında mısın?/Yoksa sen derin uykularda mısın?
Doğada renk kalmadı, göller çöl oldu,/Başını kaldır da bak,bize neler neler oldu!
Çevreciler ağaç diker,önlem olur taşkına,/Bir ağaç da sen dik torunların aşkına,
Varsa eğer hâlâ bir kurtuluş yolu ,/Durma koş,ara bul,uygula onu,
Felaketler kapımıza dayandı,inan,
Belki kurtuluruz,yeter ki sen uyan ve aklını kullan.”
Eylemsizliğin bedelini ,doğaya, çevreye, iklime ve insana karşı duyarsızlığın sonuçlarını,bu şiirde görmekteyiz. Dün-bugün ve yarın bağlantısını anlatan halk sözü unutulmamalıdır:
“Ataları koruk üzüm yemişler,evlatlarının dişleri kamaşmış!”
Bu şiir, 11.11.2019 günü yurt genelinde başlatılacak, “BİR FİDAN DA SEN DİK” kampanyasında, tüm okullarda ve fidan dikim alanlarında öğrenciler tarafından okunmalıdır.