Binlerce öğrenci ‘hayallerini uçurdu’

İstanbul Havacılık Müzesi, Bakırköy 3’üncü Robotik ve Kodlama Festivali’ne ev sahipliği yaptı. ‘Hayallerimizi Uçuruyoruz’ sloganıyla gerçekleştirilen festivalde yaklaşık bin 620 öğrenci projelerini yarıştırdı.



Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ‘Hayallerimizi Uçuyoruz’ sloganıyla bu yıl İstanbul Havacılık Müzesinde 3. Robotik ve Kodlama Festivali düzenledi. Festivalde, öğrenci ve öğretmenlere yönelik drone, maket uçak, STEM, robotik, kodlama ve havacılık temalı atölye, konferans ve yarışlar düzenlendi. Ulusal ve uluslararası kurumsal firmaların ve üniversitelerin destek verdiği festivalin ana sponsorluğunu ise Uğur Okulları üstlendi.

Festivalde, anaokulundan liseye kadar öğrencilere yönelik drone ve maket uçak yarışları, mini sumo ve çizgi izleyen robot yarışları, robotik, kodlama, dijital zekâ, makine öğrenme (AI/ML), 3D yazıcı, Arduino, We Do2, 3B yazıcı, tasarım, seramik ebru, resim gibi atölyeler açılırken, öğretmen ve yöneticiler için de tasarım odaklı düşünme, proje tabanlı düşünme, ters yüz eğitim ve müze drama gibi sunum, seminer ve atölyeler gerçekleştirildi.

“GELECEĞİN MESLEKLERİYLE TANIŞIYORLAR”

Bakırköy İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Erol Demir, bu yıl 3’üncüsünü düzenledikleri festivalin, gelecek senelerde de devam edeceğini söyledi. Öğrencilerin festivalde geleceğin meslekleriyle tanıştıklarını vurgulayan Demir, “Her yıl daha farklı temalarla, daha farklı kategorilerle bu festivali düzenledik. Bu yıl havacılık temasını seçtik ve ‘Hayallerimizi Uçuruyoruz’ ufkunu çocuklarımıza vermek istedik. Öğrenciler, öğretmenler, Türkiye’nin her yerinden çok yoğun katılım sağlandı. Biz öğrencilerimizi ülkemizin geleceği olan milli ve yerli projelere hazırlamak, onlara ufuk vermek, vizyon kazandırmak istedik. Buna da ulaştığımızı düşünüyorum. Seneye çok daha güzel şeyler yapacağız. Öğrenciler burada geleceğin meslekleriyle tanışıyorlar. Üniversitelerle ve sanayideki önemli firmalarla buluşuyorlar. Temel amacımız farkındalık oluşturmak. Bir sonraki programa kadar yüzlerce öğrenciye yeni ufuklar açmış olacağız” dedi.

“TÜKETEN DEĞİL, ÜRETEN NESİL YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ”

Uğur Okulları Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcı Nil Çiçek ise, Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlemiş olduğu Robotik ve Kodlama Festivali’nin ana sponsoru olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Çiçek, “Yaklaşık bin 620 öğrencimiz atölye çalışmalarıyla yarışmalarda kendilerini gösteriyorlar. Uğur Okulları olarak Türkiye genelinde 44 ilde 137 tane okulumuz var. Yaklaşık 75 bin öğrencimizin bulunduğu kurumumuzda 4 yaşından itibaren robotik, kodlama, animasyon, oyun tasarımı, dijital vatandaşlık modüllerine önem veriyoruz ve bu kapsamda Bahçeşehir Üniversitesi’nin akademisyenlerinin desteğiyle oluşturmuş olduğumuz bir eğitim programımız var. Tüketen değil üreten bir nesil yetiştirmek istiyoruz. Bu yüzden etkinlik bizim için çok anlamlı” diye konuştu.