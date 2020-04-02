Gürer durumu elverenlere çağrı yaptı. “Ulusal ve yerel gazete alarak destek verelim”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, korona virüs salgının neden olduğu olumsuz ekonomik tablonun, ulusal çapta yayın yapan gazetelerin tirajlarını da olumsuz yönde etkilediğini söyledi. Gürer “Sağlık, Belediye, güvenlik, ulaşım, market ve üretim çalışanlarının fedakârca işlerini yaparken bu süreçte basın emekçileri de bizleri bilgilendirmek adına yoğun ve riskli uğraş veriyorlar “dedi.

Ulusal gazetelerin tirajlarının geçen hafta, bir önceki haftaya göre yaklaşık yüzde 10 oranında düştüğünü belirten Gürer, bu durumun basın kuruluşlarında işten çıkarmalara yol açabileceğinden endişe edildiğini ifade etti. Gürer, olanağı olan vatandaşların, ev ve işyerlerine ulusal ve yerel gazete alarak, bu zorlu süreçte basın kuruluşlarını desteklemeleri çağrısında bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, korona virüs salgınının ülkemizde etkisini göstermeye başladığı 10 Mart tarihinden bu yana gazetelerin bayi satışlarında ciddi oranda düşüş olduğuna dikkat çekti.

GAZETELERİN TİRAJLARI SÜREKLİ DÜŞÜYOR

17-23 Mart tarihleri arasında, Türkiye genelinde yayın yapan 30 ulusal gazetenin günlük tirajının ortalama 1 milyon 910 bin 83 olduğunu vurgulayan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, aynı gazetelerin 23-39 Mart tarihleri arasındaki günlük satışlarının 1 milyon 720 bin 995’e gerilediğine işaret etti.

BİR HAFTA İÇİNDE 190 BİN TİRAJ KAYBI

Gazetelerin bir hafta içindeki tiraj kaybının günlük 189 bini geçtiğini belirten CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bu duruma neden olan etmenin korona virüs salgının ekonomik ve sosyal boyutlarıyla ilişkilendirilebileceğine vurgu yaptı.

İŞSİZLİK TEHLİKESİ

Gazetelerin tirajlarındaki aşağıya doğru seyirlerinin reklam gelirlerini de aynı yönde olumsuz etkilediğini kaydeden Gürer, “Bazı gazetelerin bu durumda başta işten çıkarma olmak üzere bazı tedbirler almaya yöneldiği yönünde duyumlar almaktayız. Çok sayıda gazetecinin işsiz kalabileceği endişesi yaşanıyor” dedi.

RADYO VE TELEVİZYONLARIN DURUMU DA İÇ AÇICI DEĞİL

Gazetelerin yanı sıra radyo ve televizyon kuruluşlarının da benzer nedenlerle ekonomik daralma yaşadıklarının altını çizen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yerel çapta yayın yapan gazete, tv ve radyoların durumlarının daha da zorlaştığını anlattı. Gazeteler yanında televizyonların zor koşullarda yayın yaptığını kameraman ve muhabirlerin bizlere haber ulaştırmak için hastalık riski ne rağmen çalıştığını ifade eden CHP milletvekili Ömer Fethi Gürer basın her alanda bilgi kaynağımız, tüm çalışanları matbaa işçisinden ulaştırmada editörden haber sunana tüm çalışanlara teşekkür ediyoruz. Onlar için gereken her destekte sağlanmalıdır” diye konuştu.

DESTEK OLMALI

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Toplumu aydınlatan basın kuruluşlarımızın, bu zor süreçte yaşadığı bu sorunların çözümüne yönelik, hükümetin destekleme yapması gerekiyor. Yerel ve ulusal basın kuruluşlarımızda on binlerce basın emekçisi zor şartlar altında toplumu aydınlatma görevini yerine getirmeye çalışıyor” diye konuştu.

TOPLUMUN HER KESİMİNE GÖREV DÜŞÜYOR

“İşsizlik tehlikesiyle karşı karşıya kalan gazetecilerin ve basın kuruluşlarımızın desteklenmesi ve bu zorlu süreci en az zararla atlatabilmesi için toplum olarak hepimize görev düşüyor” diyen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, imkânı olan tüm vatandaşların, evlerine ve işyerlerine 1 ulusal ve 1 yerel gazete alarak destek sağlayabileceğini de sözlerine ekledi.