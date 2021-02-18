Bingöl’deki ‘Eren-4 Operasyonu’nda 150 kilo esrar ve silahlar ele geçirildi

Bakan Akar: Irak'ın kuzeyinde varlığını sürdürmeye çalışan PKK'ya karşı mücadelemiz artan şiddet ve tempoda aralıksız devam ediyor ve devam edecektir. Teröristlerin büyük bölümünün sözde güvenli bölge olarak Gara'yı seçtiği ve buraya yerleştiği bize gelen bilgiler arasında. Bu operasyon kara desteği olmayan 35 kilometrelik derinlik olmuştur. Nicelik ve nitelik bakımından diğer operasyonlardan farklıdır.