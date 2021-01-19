Bingöl’de yolu kapanan köydeki hasta, paletli ambulansla alındı

Bakınız kuzey yarım kürede yer alan Türkiye’de ocak ayını nerede ise ortaladık, lakin havalar hala soğumadı, hala doğru dürüst bir yağmur ve kar yağmadı. Toprak kuru çatlıyor, yarılıyor, barajların dibi göründü, kar altında çimlenemeyen tohumlar kavruldu kavrulacak. Böyle giderse mahsul verimsiz olur, gıda fiyatları zaten yüksek çok daha yüksek seviyelere çıkar, insanların yeterli gıdaya erişimi son derecede zorlaşır.