Bingöl’de yolcu otobüsüne çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı

Duayen ekonomist ve Hazine eski Müsteşarı Mahfi Eğilmez 11 Mart 2021 tarihinde “Kendime Yazılar” isimli kişisel blokunda “Rezerv Meselesi” adlı bir makale yazmış bulunuyor, Mahfi Eğilmez bu makalesinde “Son dönemin en çok tartışılan meselesi haline gelen Merkez Bankasının swaplar hariç net rezervleri konusunu bir kez daha açıklığa kavuşturalım. Aşağıda bu hesaplamanın nasıl yapılacağını, verilerin nereden ve nasıl derleneceğini adım adım anlattım.” diyor