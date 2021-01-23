Bingöl’de, yolcu otobüsünde 4 kilo metamfetamin ele geçirildi

Aziz ÖNAL/SOLHAN (Bingöl), (DHA)- BİNGÖL’ün Solhan ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir otobüste narkotik köpekleri ‘Ezber’, ‘İmla’ ve ‘Uygun’un katılımıyla yapılan aramada, 4 kilo metamfetamin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Solhan ilçesinde Şeref yol kontrol noktasında uygulama yapan ekipler, şüphe üzerine durdurdukları bir otobüste arama yaptı. Narkotik köpekleri ‘Ezberi’ ‘İmla’ ve ‘Uygun’un katılımıyla yapılan aramada, bir yolcuya ait valizde 4 kilo metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, yolcuyu gözaltına aldı.

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