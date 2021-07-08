Bingöl’de yanan toprak deprem tedirginliği yarattı

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)- BİNGÖL’ün Karlıova ilçesinde kendiliğinden yanan toprak, deprem endişesine neden oldu. Olayın depremle ilgisinin olmadığını söyleyen Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Vedat Avcı, yangının toprak altındaki bitki artıklarından oluştuğuna dikkat çekerek, “Şu an toprağın çok derinliklerinde bir yanma söz konusu değil” dedi.

İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki 50 haneli Çatak köyünde, kendiliğinden yanan toprak, bölge halkında deprem endişesine neden oldu. Köylülerden Vahap Ökten, 10 yıldır belirli zamanlarda toprağın yandığını gördüklerini ve bu durumdan tedirgin olduklarını söyleyerek, “Toprağın yanmasına akıl sır erdiremedik. Yaylada bulunan göçer çadırlarının altı da yanmaya başlamasıyla hayatlarını tehlikeye atıyor. Bu durum deprem tedirginliği yaşattı bize” dedi.

NÖBET TUTUYORLAR

Göçerlerden Abdulkadir Erbek ise topraktan çıkan yangın nedeniyle kaldıkları çadırın etkilendiğini belirterek, “Çadırın önünde otururken birden altımızdan duman yükseldi. Hemen oradan ayrıldıktan sonra baktık çadırın içinden dumanlar çıkmaya başladı. Çadırımızı oradan kaldırdık başka yere aldık. Yeni yerleştiğimiz yerden de korkuyoruz. Yattığımız yerin altı yanacak diye korkuyoruz bu nedenle nöbetleşe yatıyoruz. Aynı zamanda hayvanlarımızı merada otlatmaktan korkuyoruz” diye konuştu.

‘TOPRAĞIN DERİNLİKLERİNDE YANMA SÖZ KONUSU DEĞİL’

Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Vedat Avcı ise yaptıkları incelemeyle, olayın depremle ilgisinin olmadığını bildirdi. Yangının toprak altındaki bitki artıklarından oluştuğuna dikkat çeken Dr. Avcı, şunları söyledi:

“Burası nemli bir alan olduğu için bitki artıkları zamanla çürüyünce toprağın üzerinde bir örtü oluşturuyor. Bitkilerden oluşan bu örtü havayla temas edince yanıyor. Şu an toprağın çok derinliklerinde bir yanma söz konusu değildir. Geçmiş dönemlerde Bingöl’ün farklı yerlerinde de aynı yangını gördük. Oralarda yaptığım incelemelerde Karlıova’daki durumla aynı olduğunu gördüm.”

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