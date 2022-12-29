Bingöl’de yan yatan TIR’ın şoförü öldü

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Bülent TEMİZ/ BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL’ün Karlıova ilçesinde, kontrolden çıkarak yan yatan arpa yüklü TIR’ın şoförü Soner Atilla (55), yaşamını yitirdi.

Kaza, Karlıova ilçesine bağlı Kargapazarı köyü yakınlarında meydana geldi. Muş’un Varto ilçesine giden Soner Atilla yönetimindeki 55 E 0836 plakalı ve arpa yüklü TIR, kontrolden çıkarak yan yattı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Atilla’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Karlıova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Atilla’nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Samsun’a gönderildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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