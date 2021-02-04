Bingöl’de uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)- BİNGÖL’de polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, evinde bir miktar uyuşturucu ile yakalanan S.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen S.G.’nin adresine operasyon düzenlendi. S.G. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada, 35 gram esrar, 107 gram metamfetamin, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan 3 aparat, 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 16 fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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