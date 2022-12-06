Bingöl’de toprağa gömülü bulunan EYP imha edildi

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Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL’ün Adaklı ilçesinde jandarma ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik yapılan arazi çalışmasında toprağa gömülü halde El Yapımı Patlayıcı (EYP) bulundu. Ekipler buldukları EYP’yi kontrollü olarak imha etti.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölücü PKK/YPG terör örgütüne yönelik çalışmalar sürüyor. Valilikten yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar çerçevesinde Adaklı kırsalında icra edilen operasyonda 21 adet 12 kilogram dolu mutfak tüpü, 1 patlamamış 155 mm top mermisi, 200 metre uzunluğunda kablo ele geçirilmiştir.” denildi.

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