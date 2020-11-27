Bingöl’de teröristlerin tuzakladığı sığınak kullanılamaz hale getirildi

Orhan OĞUZ/İSTANBUL,(DHA)-USTA Tiyatrocu, 92 yaşındaki Haldun Dormen, sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Dormen bir fotoğrafıyla birlikte şu paylaşımı yaptı: "Dün yapılan test sonucumun pozitif...