Bingöl’de suda mahsur kalan 6 kişilik aile kurtarıldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, bilimsel araştırmaların, kuraklığın sadece bu yıla özgü kalmayacağı, gelecek yıllarda da artarak devam edeceğini gösterdiğini belirtti. Kutoğlu, "Haritaya göre sorun, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz bölgelerinde daha büyük" dedi.