Bingöl’de sağlık çalışanlarına aşı uygulaması

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)- ÇİN’den Türkiye’ye getirilen Covid-19 aşıları, dün verilen acil kullanım onayının ardından bugün Bingöl’deki sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, analizleri tamamlanan Çin menşeli Covid-19 aşısı için dün acil kullanım onayı verdi. Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de sağlık çalışanlarına ilk doz aşı uygulanmasına başlandı. Bingöl Devlet Hastanesi’nde özel olarak oluşturulan aşı odalarında ilk aşı, İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Gündoğdu’ya yapıldı.

Aşı olan sağlık çalışanı Sayıf Aytekin ise “Filyasyon ekibindeyim. Allah’a şükürler olsun, bugüne kadar bu virüsü kapmadık. Şu an aşının ilk dozunu oldum. Şu ana kadar bir acı hissetmedim. Herkesin yaptırmasını isterim. İnşallah bu aşıyla koronavirüs bir an önce ülkemizden gider” dedi.

Abdülnasır Bürkük de filyasyon ekibinde görev aldığını ve koronavirüse yakalanmadığını dile getirdi.

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