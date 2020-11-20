Bingöl’de PKK’nın toprağa gömülü EYP ve mühimmatı ele geçti

Göğüs Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Demirkaya, aşının çocuklarda ve yaşlılarda zatürreye karşı en önemli koruyucu olduğuna dikkat çekerek, ''Aşılama ile zatürreye yakalanma sıklığı ve buna bağlı da ölüm oranları azaltılabilmektedir. Toplum bilincinin oluşması çok önemlidir'' dedi.