Bingöl’de kar yağışı

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Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL’de gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye kadar ulaştı.

Kentte gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini artıran kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Karayolları 84’üncü Şube Şefliği ekipleri, 26 ekip ve yaklaşık 40 araçla karla mücadele çalışması başlattı. Belediye ve İl Özel İdaresi’nin yanı sıra, Karayolları 84’üncü Şube Şefliği ekipleri de yollarda ulaşımın aksamaması için çalışma başlattı. Şube şefliğine bağlı Elazığ yolunda 3, Kığı ve Yayladere yolunda 2, Sancak yolunda 2, şehir merkezinde 2, Diyarbakır yolunda 3, Solhan yolunda 6, Karlıova yolunda ise 8 olmak üzere toplamda 26 ekip ve yaklaşık 40’a yakın araçla kar temizleme çalışması yapılıyor. (DHA)

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