Bingöl’de 3 ilçede 9 muhtarlık seçimi

Aziz ÖNAL/GENÇ-BİNGÖL,(DHA)- BİNGÖL’ün merkez ve 3 ilçesindeki 5 mahalle ve 4 köyde muhtarlık seçimi için sandık başına gidildi.

Yüksek Seçim Kurulu, (YSK) ülke genelindeki 765 köy ve mahallede farklı nedenlerle boş bulunan muhtarlık veya ihtiyar heyeti için seçim yapılıyor. Bu kapsamda Bingöl merkeze bağlı İncesu ve Bahçeli köyleri, Genç ilçesine bağlı Kültür ve Yeşildere mahalleleri, Karlıova ilçesine bağlı Ciligöl köyü ile Seyrantepe Mahallesi, Yayladere’ye bağlı Conah Mahallesi ile Dalbasan ve Kırköy köylerinde ara seçim heyecanı yaşanıyor.

Oy kullanma işlemi saat 17.00’ye kadar devam edeceği bildirildi.

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