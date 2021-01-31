Bingöl’de 281 köy yolu ulaşıma kapandı

Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)- BİNGÖL’de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 281 köy yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

Bingöl’de dün geceden beri etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle 281 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, “Ulaşıma kapalı olan 281 köy yolumuzda karla mücadele çalışmalarımıza başladık. Karla mücadele ekiplerimizle bir araya gelerek sofralarına ortak olduk. Rabbim yardımcıları olsun inşallah. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Yol açma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor” dedi.

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