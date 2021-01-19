Bingöl’de 281 köy yolu, kardan kapandı

Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)- BİNGÖL’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 281 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.

Bingöl’de, dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaşırken, 281 köy yolu ulaşıma kapandı. Yollarda araçlarıyla mahsur kalan sürücüler, İl Özel İdaresi’ne bağlı, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılırken, kapanan yolların açılması için çalışmalar sürüyor.

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